Jiro Ishii will das hervorragende 428: Shibuya Scramble übertreffen, aber braucht dafür eure Hilfe

Kennt ihr das Visual-Novel-Adventure 428: Shibuya Scramble? Solltet ihr als Genre-Fans, aber wenn nicht: bei 85 steht der Metascore. Vielleicht schaut ihr es mal an. Und danach seid ihr sicherlich gespannt, was Jiro Ishii als nächstes produziert.

Der Game-Designer und Executive Producer von 428: Shibuya Scramble hat nämlich jetzt neues Projekt angekündigt: ein „Shibuya Live-Action Adventure Game“. Das Spiel wird unter seiner Leitung entstehen, das Drehbuch steuer Yukinori Kitajima bei.

Plattformen und ein Veröffentlichungsdatum wurden noch nicht bekanntgegeben, auch konkrete Einblicke gibt es noch nicht. Eine Crowdfunding-Kampagne soll am 28. Mai über die japanische Plattform Ubgoe starten. Ob es möglicherweise auch noch eine Kampagne im Westen geben wird, ist unklar.

Zur Besetzung gehören Masakazu Arai, der Keima Amemiya in Machi: Unmei no Kousaten spielte, sowie Fumio Kitagami, der Minoru Minorikawa in 428: Shibuya Scramble verkörperte. Das Spiel wird ein sogenanntes „Ensemble Drama“-System verwenden, bei dem eine synchronisierte Geschichte aus der Perspektive mehrerer Protagonisten erlebt wird. SpielerInnen wechseln zwischen den verschiedenen Charakteren und erleben so die Handlung aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Jiro Ishii berichtet, dass er in der Vergangenheit mehrere Spielefirmen wegen eines Nachfolgeprojekts zu 428: Shibuya Scramble kontaktiert habe, diese Gespräche jedoch scheiterten, da viele Unternehmen mehr an Marketing und geschäftlichen Aspekten interessiert gewesen seien als am eigentlichen Kern des Projekts. Für eine Weile habe er sich deshalb von solchen Vorhaben distanziert. Letztlich entschied sich Ishii gemeinsam mit seinem Team, das neue Spiel unabhängig zu entwickeln.

via Gematsu, Bildmaterial: Jiro Ishii