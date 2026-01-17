Hi-Fi Rush startet Vorbestellungen für drei physische Konsolen-Editionen

Nachdem Hi‑Fi Rush 2023 zunächst auf Xbox und PCs erschien und 2024 auch auf der PlayStation 5 landete, war es schnell vom Geheimtipp zu einem der Hits des Jahres geworden. Kritiker wie Fans waren sich einig, dass Tango Gameworks hier etwas Besonderes gelungen ist.

Der einzige echte Wermutstropfen blieb bislang allerdings die fehlende physische Version – bis jetzt. Die lange versprochene und unlängst endlich angekündigte physische Version des Spiels ist jetzt allerdings vorbestellbar. Bei Limited Run Games gibt es drei unterschiedliche Veröffentlichungen.

Sowohl für PS5 als auch Xbox Series gibt es jeweils die Rhythm-Edition mit Disc, Booklet und einigen In-Game-Boni sowie die Smidge-Edition mit allen genannten Inhalten und zusätzlich den Soundtrack auf drei Discs und weiteren Boni.

Große Fans mit gleichermaßen großem Portemonnaie greifen zur „Project Armstrong“-Edition für 174,99 US-Dollar. Hier gibt es zusätzlich eine Miniatur-Nachbildung von Chais Gitarre, ein 20 cm großes Plüschtier des Roboters 808 und ein 90-seitiges Hardcover-Artbook inklusive nummerierten Echtheitszertifikat.

Vorbestellungen für alle drei Editionen sind ab sofort und bis zum 1. März exklusiv über die offizielle Website von Limited Run Games möglich. Tango Gameworks arbeitet derweil unter den neuen Eigentümern übrigens auch schon an einem neuen Spiel.

Die „Project Armstrong“-Edition:

Bildmaterial: Hi-Fi Rush, Bethesda, Tango Gameworks