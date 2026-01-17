Mit neuer Story: Das „JR Central“-Event zu Final Fantasy VII Remake hat begonnen

In dieser Woche hat das Event zu Final Fantasy VII Remake Intergrade bei JR Central begonnen, über das wir bereits im Dezember berichtet haben. Inzwischen ist das Event in Japan gestartet, wie JR Central in den sozialen Medien ankündigt.

Darüber freut sich auch Director Naoki Hamaguchi, der bei Twitter auf das Event hinweist und erklärt, er freue sich persönlich besonders darüber. Denn wie er verrät, stammt er aus Nagoya, wo das Event lokal stattfindet. Die Charaktere aus Final Fantasy VII in seinem Heimatort zu sehen, mache ihn sehr glücklich.

Die japanische Eisenbahngesellschaft wirbt ab sofort anlässlich der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake Intergrade für Switch 2 und Xbox mit einer Vielzahl von Aktivitäten in Zügen und Bahnhöfen, die von teilweise komplett neu erstellten „Final Fantasy VII“-Inhalten begleitet werden.

So wird es exklusive Hörspiele in den Shinkansen-Zügen geben, die eine Geschichte von Cloud, Barret, Tifa, Aerith und Sephiroth erzählen. Über eine Geschwindigkeitsmessung beim Besuch der Kampagnenwebsite erhält man Zugang zum Hörspiel, das nur im Tokaido-Shinkansen zu hören sein wird.

Eine neue Story fürs Event

Spannend: Die Geschichte dahinter wurden extra für diese Kampagne erstellt. Cloud hat einen Traum, wobei die Grenze zwischen Realität und Illusion verschwimmt. Er und seine Freunde jagen dem Erzfeind hinter und kommen durch ein mysteriöses Raum-Zeit-Portal in einer unbekannten, fremden Welt an.

Des Weiteren gibt es eine Stempelrally und Postkarten. Die Kampagne läuft bis zum 15. April 2026 an. Schauen wir mal, ob der „Hype-Train“ in diesem Zeitraum irgendwo Halt macht und die Tür für den dritten Remake-Teil öffnet. Am 22. Januar 2026 erscheint Final Fantasy VII Remake jedenfalls für Xbox-Konsolen und Nintendo Switch 2. Für Switch 2 gibt es eine Handelsversion, die ihr bei Amazon* vorbestellen könnt.

Bildmaterial: JR Central, Square Enix