Puzzle & Dragons läuft nicht mehr: Aktionäre fordern Entlassung des GungHo-Präsidenten

Die japanische Spielefirma GungHo Online Entertainment, bekannt vor allem für das erfolgreiche Mobile-Game Puzzle & Dragons, steht unter starkem Druck von Aktionären, welche weiterhin die Entlassung von CEO Kazuki Morishita fordern. Der Investmentfonds Strategic Capital, der rund 8,5 Prozent an GungHo hält, hat dafür extra eine spezielle Website eröffnet, die erklärt, warum Morishita als CEO entlassen werden sollte.

Puzzle & Dragons wird zum Problem

Strategic Capital wirft Morishita vor, die Firma seit Jahren nur auf das „One-Hit-Wonder“ Puzzle & Dragons zu beschränken, ohne die kreative Verantwortung richtig zu delegieren. Unrecht hat der Großaktionär hier wohl nicht: Puzzle & Dragons war das erste Mobile-Game, das einen Milliardenumsatz schaffte, was im Jahr 2013 für großes Aufsehen sorgte.

Der Erfolg führte unter anderem zu einer Kollaboration von Puzzle & Dragons Z + Super Mario Bros. Edition auf dem Nintendo 3DS. Spätere Versionen des Spiels, etwa Puzzle & Dragons Story auf der Apple Arcade oder Puzzle & Dragons 0, eine Neuauflage des Klassikers, konnten dagegen nicht mehr an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen.

Titel wie Ragnarok, Grand Fantasia, Tetris Online und Grandia Online sind nicht mehr aktuell und auch Spiele wie Ninjala für Nintendo Switch und Yo-kai Watch World (Mobile) brachten nicht den gewünschten Erfolg.

Im Fokus: Hohe Gehälter und Veruntreuung

Der Investmentfonds kritisiert ebenfalls die hohen Gehälter der Führungsriege – trotz sinkender Gewinne und Marktkapitalisierung. Die Investoren fordern, dass Morishita sich von der Geschäftsführung zurückzieht und sich auf die Spieleentwicklung konzentriert, damit sein Talent besser genutzt wird.

Parallel dazu hat GungHo mit einem Verlust von über 2 Millionen US-Dollar durch eine Veruntreuung eines ehemaligen Mitarbeiters zu kämpfen. Dies veranlasste Morishita und weitere Manager zu einer Gehaltskürzung von 30 Prozent, um die Summe über das Jahr 2025 wieder hereinzuholen.

Eine außerordentliche Hauptversammlung wird deshalb bereits am 12. September stattfinden. Am 24. September 2025 soll über die Zukunft Morishitas und des Unternehmens abgestimmt werden.

via Automaton Media, VGC, Bildmaterial: GungHo Online Entertainment