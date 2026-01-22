Endlich bekommen wir den amiibo zu Elefant-Mario und obendrein weitere Figuren

Es gab eine Zeit, da mussten amiibo-Fans befürchten, dass die putzigen NFC-Figuren eine aussterbende Spezies sind. Großartige amiibo-Gelegenheiten wie Pikmin 4, Princess Peach: Showtime und auch Super Mario Bros. Wonder ließ Nintendo aus.

Seit einiger Zeit darf man aber wieder fest mit amiibo-Figuren rechnen. Mit Street Fighter und Tears of the Kingdom ging das Comeback los, es folgten Kirby Air Riders und Donkey Kong Bananza und inzwischen sind sogar Figuren zu Resident Evil Requiem und Pragmata angekündigt.

Auch die wohl größte amiibo-Chance nimmt Nintendo jetzt nachträglich wahr. Elefant-Mario-amiibo! Wie konnte es ihn nicht geben? Dank der „Switch 2“-Neuauflage von Super Mario Bros. Wonder, die am 26. März 2026 erscheint, bekommen wir jetzt nachträglich die amiibo-Figur zu Elefant-Mario. Das kündigte Nintendo heute an. Gemeinsam mit Elefant-Mario erscheinen außerdem Poplin & Prinz Florian sowie Kapitän Toad & Plauderblume.

Alle drei Figuren erscheinen zeitgleich mit Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park am 26. März 2026. Landet eine der Figuren in eurer Sammlung? Mehr rund um neue Inhalte zur „Switch 2“-Version erfahrt ihr in diesem Beitrag!

Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo