Zu viele Sequels, zu wenig Mut: Oji Hiroi kritisiert Haltung auf dem japanischen Spielemarkt

War früher wirklich alles besser? Wenn man Oji Hiroi zuhört, könnte man fast zu diesem Schluss kommen – zumindest teilweise. Der Autor und Game-Designer, bekannt als Schöpfer von Sakura Wars und Far East of Eden, hat in einem Interview mit Business Hit (via Automaton Media) offen darüber gesprochen, warum Japans Spieleindustrie seiner Meinung nach im 21. Jahrhundert ins Stocken geraten ist.

Hiroi erinnert sich an die Mitte der 90er als eine Zeit, in der Japan sich klar an der Spitze sah: „Damals befanden sich sowohl Japan insgesamt als auch ich selbst auf einer Erfolgswelle. Ich war fest davon überzeugt, dass Japan sowohl bei Spielen als auch bei Anime weltweit die Nummer eins war, und ehrlich gesagt glaube ich, dass ein Teil von mir Amerika bis zu einem gewissen Grad herabblickte.“

Der Blick über den Tellerrand

Diese Haltung sei rückblickend durchaus arrogant gewesen. Als er später selbst in den USA arbeitete – unter anderem mit Lucasfilm und Pixar – habe sich sein Blick deutlich verändert. Trotzdem betont Hiroi, dass Japan in den 90ern tatsächlich an der kreativen Spitze stand, sowohl technisch als auch kulturell.

Während Japan im Anime-Bereich diesen Vorsprung langfristig nutzen konnte, sieht Hiroi die Spielebranche deutlich kritischer. Seiner Meinung nach begann das Problem, als erfolgreiche Titel zu schnell ausgeschlachtet wurden:

„Es wurde zum Trend, sofort Fortsetzungen wie „2“ und „3“ herauszubringen, sobald ein Titel zum Hit wurde.“ Der Gedanke dahinter sei fatal gewesen: „Da es sich um eine Fortsetzung handelt, sollten wir es billiger machen können“, so Hiroi

Ein falsches Verständnis von IP-Pflege

Für Hiroi ist das das genaue Gegenteil einer gesunden IP-Strategie. Statt in erfolgreiche Marken weiter zu investieren, habe man versucht, mit geringeren Budgets schnelle Gewinne mitzunehmen – was langfristig den Wert vieler Serien beschädigt habe.

Ein weiteres Problem sieht er in der damaligen Marktsituation selbst. Weil Japan in den 90ern der weltweit führende Games-Markt war, fehlte laut Hiroi der Anreiz, global zu denken: „Da Japans Spielemarkt selbst weltweit führend war, gab es kaum Anreize, darüber nachzudenken, wie man im Ausland konkurrieren oder global expandieren könnte.“

Was damals funktionierte, sei heute jedoch ein „große Herausforderung“. Hirois Fazit klingt weniger nostalgisch als ernüchternd: Japans Games-Industrie hat ihr enormes kreatives Fundament nie verloren – aber sie muss wieder lernen, mutiger zu investieren, weiterzudenken und sich konsequent international auszurichten.

Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Stimmt ihr Hiroi zu oder seht ihr das anders?

via Automaton Media, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.