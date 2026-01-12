Das Szenario für das neue Spiel der Macher von The House of Fata Morgana ist fertig

Fans von The House of Fata Morgana warten nicht erst seit gestern auf das neue Projekt von Entwickler Novect. „Project Code M“, wie der Arbeitstitel des neuen Werkes von Keika Hanada lautet, wurde bereits 2022 angekündigt. Seitdem war es recht ruhig um das Mystery-Adventure. Nun gibt es aber gute Nachrichten: Wie Hanada verkündet, sei das Szenario für das neue Projekt fertiggestellt.

Zur Erinnerung: Project Code M verschlägt euch in das moderne Tokio. In der Rolle des Mörders müsst ihr das perfekte Verbrechen begehen und dabei auch falsche Fährten legen. Als Ermittler müsst ihr Mordfälle lösen, indem ihr den Tatort unter die Lupe nehmt und Zeugen befragt.

In seiner Nachricht an die Fans schreibt Hanada, dass die Vollendung seines neuen Werkes einen unvergesslichen Moment für ihn darstellt. „Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht nie wieder so etwas schreiben kann. Ich bin unendlich froh, dass ich diese Geschichte verfassen konnte. Sie spiegelt mein ganzes Wesen wider“, so Hanada.

Er verspricht ein „umfangreiches Werk“, das The House of Fata Morgana übertreffen soll. Dabei verspricht er, „alles Überflüssige gestrichen und meine ganze Aufmerksamkeit jeder einzelnen Zeile gewidmet“ zu haben. Hanada sei zudem gespannt auf die Reaktionen der Fans.

Was das für die Veröffentlichung des Projekts bedeutet? Bleibt abzuwarten. Der Titel soll für PlayStation 5, Switch und PCs via Steam erscheinen. Den 2022 veröffentlichten Teaser-Trailer zum Spiel findet ihr hier nochmal.

via RPGSite, Bildmaterial: Project Code Name M, NOVECT