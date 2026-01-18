Den Mega Buster von Mega Man könnt ihr euch bald auf den Finger stecken

Dieses Jahr scheint ein gutes Jahr für Fans von klassischem Gaming-Merchandise zu werden. Nicht nur SEGA und Nintendo kündigen Merch zu ihren großen Jubiläums-Marken Sonic und Pokémon an, auch Capcom bringt eine Neuauflage der „Mega Man Fingertip Mega Busters“ auf den Markt – zumindest in Japan.

In dieser ersten Kollektion sind insgesamt fünf verschiedene Modelle erhältlich. Auf der japanischen Website der Good Smile Company können Vorbestellungen für eine Box mit sechs Stück zum Preis von 3.300 Yen (knapp 18 Euro) aufgegeben werden. Diese enthält garantiert alle fünf Kapselspielzeug-Designs. Der Versand ist für März 2026 geplant. Importhändler wie Meccha-Japan* sind ebenfalls behilflich.

Während Mega Man’s Mega Busters im Arm verbaut sind, werden die „Fingertip Mega Busters“ – wie es der Name vermuten lässt – auf den Finger gesteckt. Die Modelle sind je etwa 6,5 Zentimeter lang, verfügen über eine LED-Leuchte und sind mit einer kleinen Kugelkette ausgestattet, sodass sie auch als Schlüsselanhänger oder dekoratives Accessoire verwendet werden können. Alle fünf Designs basieren auf Waffen, die Mega Man im Verlauf der Spiele einsammeln kann.

Schon der Vergangenheit gab es kreatives Merchandise rund um die Mega Buster. So gab es unter anderem ein Kissen in Form der Waffe und ein Mega Man: Fully Charged-Labor-Playset, das ebenfalls die Mega Busters als Designvorlage hatte. Die Mega Man Fingertip Mega Busters erscheinen in Japan im März 2026.

Bei The Game Awards kündigte Capcom kürzlich das Comeback von Mega Man an. Mega Man: Dual Override ist 2027 für eine Veröffentlichung auf PS4, PS5, für die Switch-Familie sowie Xbox und PCs geplant.

via Siliconera, Bildmaterial: Capcom, Good Smile Company