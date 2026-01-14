Das neue „Inazuma Eleven“ knackt einen Meilenstein und feiert mit dem nächsten Update

Nach Jahren der Durststrecke ist Level-5 zurück, das kann man wohl so sagen. Nach dem gut aufgenommenen Fantasy Life i: Die Zeitdiebin kommt auch das neue Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße bestens an. Das zeigt sich jetzt auch in Zahlen: mehr als 800.000 Mal konnte Level-5 das Spiel verkaufen.

An die Zahlen des neuen „Fantasy Life“ (erreichte 1,5 Millionen kurz vor dem Jahreswechsel) kommt das noch nicht heran. Trotzdem orientiert sich Level-5 in Sachen regelmäßiger Updates und Erweiterungen an der Cozy-Life-Sim. Fans werden es danken. Das zweite kostenlose Update zum neuen „Inazuma Eleven“ wurde jetzt für den 28. Januar 2026 angekündigt.

Nach dem ersten großen Gratis-Update „Galaxy & LBX“ im Dezember, das unter anderem neue Routen für den Chronicle Mode sowie eine neue Seltenheitsstufe einführte, folgt Ende Januar das zweite kostenlose Update namens „Ares & Fabled Seed“ – es eröffnet unter anderem die Ares Route im Chronicle Mode.

Zusätzlich wird an alle SpielerInnen ein spezielles Item namens „Fabled Seed“ verteilt, mit dem eine frei gewählte Figur auf die Seltenheitsstufe Fabled aufgewertet werden kann, die mit dem ersten Update eingeführt wurde. Auch zukünftig soll es neue Inhalte geben.

Inazuma Eleven: Victory Road spielt 25 Jahre nach dem ersten Teil der Reihe und erzählt die Geschichte des Protagonisten Destin Billows, der auf der Suche nach einer Welt ohne Fußball an der South Cirrus Junior High eingeschrieben ist. Erstmals angekündigt wurde das Spiel 2016.

via Gematsu, Level-5, Bildmaterial: Inazuma Eleven: Victory Road, Level-5