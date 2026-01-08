Das Jahr hat erst begonnen und schon wird über eine Verschiebung von GTA VI diskutiert

Grand Theft Auto VI sollte ursprünglich 2025 erscheinen. Die Veröffentlichung wurde allerdings zunächst auf Mai dieses Jahres und bald darauf auf den 16. November 2026 verschoben. Ob es bei diesem Datum bleibt? Der für gewöhnlich gut informierte Jason Schreier von Bloomberg kann es nur schwer einschätzen.

In der neuesten Folge von Button Mash sprach der Journalist über die Entwicklung von GTA VI und den aktuellen Stand. Laut Schreier sei das Spiel möglicherweise noch nicht vollständig. „Soweit ich weiß, ist der Inhalt noch nicht fertig“, erklärt Schreier. „Das heißt, die Entwickler arbeiten noch an den letzten Details, finalisieren Level und Missionen und prüfen, was letztendlich ins Spiel kommt.“

Schreier fügt hinzu, dass die Inhalte normalerweise erst nach der Fertigstellung der Features und vor der Fehlerbehebung fertiggestellt werden. Doch selbst in der Bugfix-Phase gäbe es immer mal Dinge, die Entwickler gerne ausprobieren und ins Spiel integrieren möchten.

Was das für die Veröffentlichung des Spiels bedeutet? „Es ist momentan wirklich schwer zu sagen, und ich glaube nicht, dass irgendjemand bei Rockstar mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, dass sie es im November schaffen“, so Schreier. Er fügt hinzu, dass sich der aktuelle Termin zumindest realistischer anfühle als die bisherigen. „Die Leute haben das Gefühl, dass dieser Termin etwas verlässlicher ist.“ Abwarten und Pißwasser trinken.

