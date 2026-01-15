Das bald 10 Jahre alte Mario Kart 8 Deluxe rast seinem Nachfolger einmal mehr davon

GfK Entertainment hat Einblicke zu den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts gegeben. In der letzten, zweiten Kalenderwoche übernimmt Mario Kart 8 Deluxe das Steuer hierzulande – was sicherlich viel Aussagekraft hat.

Das zeigt uns einerseits, dass es keine kommerziell hochkarätigen Neueinsteiger gibt. Und andererseits, dass sich Mario Kart 8 Deluxe hierzulande besser verkauft als Mario Kart World. Das wird sich sicherlich mit steigender Hardwarebasis der Switch 2 ändern.

Der 2017 veröffentlichte Longseller rast an die Spitze der Switch-Charts und ist auch plattformübergreifend das erfolgreichste Spiel der Woche, wie GfK Entertainment ermittelt hat. Das gelang Mario Kart 8 Deluxe schon im Juni, kurz nach dem „Switch 2“-Launch mal. Auf dem zweiten Platz der Overall-Charts landet Minecraft, das auch Zweitplatzierter der Switch-Charts wird.

In den „Switch 2“-Charts holt Pokémon-Legenden: Z-A die Goldmedaille, gefolgt von Donkey Kong Bananza. Das war auch schon das Bild der Vorwoche. Ebenso sieht es in den PS5-Charts aus: Ghost of Yotei landet vor Avatar: Fire and Ash – From the Ashes. Auch in den „Xbox Series“-Charts heißt der alte und neue Spitzenreiter gleich: Mafia The Old Country.

Bildmaterial: Mario Kart 8 Deluxe – Booster-Streckenpass, Nintendo