Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit dem neuen Pocketpair-Game

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Cassette Boy.
- Cassette Boy (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 7/8/8/7 [30/40]
- Tormented Souls II (PS5) – 8/8/7/7 [30/40]
- Hero Seekers (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 6/6/8/6 [26/40]
via Gamefront, Bildmaterial: Cassette Boy, Forever Entertainment, Pocketpair Publishing, Wonderland Kazakiri
0 Kommentare