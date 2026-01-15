News PS4 PS5 SWI XBO XBX

Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit dem neuen Pocketpair-Game

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Cassette Boy.

  • Cassette Boy (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 7/8/8/7 [30/40]
  • Tormented Souls II (PS5) – 8/8/7/7 [30/40]
  • Hero Seekers (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 6/6/8/6 [26/40]

via Gamefront, Bildmaterial: Cassette Boy, Forever Entertainment, Pocketpair Publishing, Wonderland Kazakiri

