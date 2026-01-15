PlayStation Plus erweitert den Spielekatalog um japanischen Viral-Hit und große Namen

Pünktlich zur Monatsmitte hat Sony vorgestellt, auf welche Neuzugänge ihr euch im Katalog von PlayStation Plus noch im Januar freuen könnt. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt mindestens ein Abo der „Extra“-Stufe.

Angeführt wird das Line-up im Januar von Highlights aus Japan: Resident Evil Village soll wohl noch ein wenig den Hype schnüren, bevor „Requiem“ endlich erscheint. Mit Like a Dragon: Infinite Wealth lasst ihr die Fäuste in Honolulu und Tokio sprechen.

Ebenfalls aus Japan und angesichts der bisherigen großen Namen wohl eher unter Geheimtipp zu verbuchen: Exit 8. Stellt euch mal vor, ihr seid in einem schier endlosen U-Bahn-Netz unter der Erde gefangen. Nicht so angenehm, nicht wahr? Das ist die Spielerfahrung, die euch hier erwartet.

Exit 8 von Kotake Create und Playism erschien 2023 für Steam und ging danach einigermaßen gut viral. Sehr viele bekannte Youtuber teilten ihre Spielerfahrungen und sogar die Tagespresse thematisierte das Spiel. 2024 folgten dann Konsolenversionen – und jetzt gibt’s die PlayStation-Version im Abo.

Die gesamte Liste der „Extra“-Neuzugänge findet ihr unten. „Premium“-Abonnenten dürfen sich darüber hinaus über einen echten Klassiker freuen. Ridge Racer (PlayStation) wird auf PS4 und PS5 im Abo spielbar. Jetzt mit optimierten Rendering, Rücklauf, Schnellspeicherfunktion und Videofiltern.

Spiele ab 20. Januar:

Resident Evil Village | PS5, PS4

Like a Dragon: Infinite Wealth | PS5, PS4

Expeditions: A MudRunner Game | PS5, PS4

A Quiet Place: The Road Ahead | PS5

Darkest Dungeon II | PS5, PS4

The Exit 8 | PS5, PS4

Art of Rally | PS5, PS4

A Little to the Left | PS5, PS4

Bildmaterial: The Exit 8, Playism, Kotake Create