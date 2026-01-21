Chrono Trigger bekommt zum runden Geburtstag eine monströse Vinyl-Box spendiert

Die Gerüchte um ein Remake haben sich bisher als wenig belastbar erwiesen, auch wenn Meister Yuji Horii höchstpersönlich zuletzt noch einmal Öl ins Feuer gegossen hatte. Offiziell ist immerhin, dass Square Enix anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Chrono Trigger in diesem Jahr eine Vielzahl von Projekten auf den Weg bringen wird.

Zwei davon machte man schon im September offiziell. Dazu zählte ein neues Piano-Album sowie ein Konzert. Bislang also: Merchandise und Musik. So geht’s auch weiter. Wie man ankündigte, veröffentlicht man den kompletten Original Soundtrack des Klassikers in einer Vinyl-Box.

Square Enix Music feiert auf vier LPs den 30 Jahre alten Soundtrack von Yasunori Mitsuda. Die Veröffentlichung ist für April 2026 geplant und beim deutschen Vertriebspartner Black Screen Records* könnt ihr jetzt vorbestellen. Geschmückt wird die Box vom leider verstorbenen Akira Toriyama. Die Tracklist findet ihr auf der offiziellen Website.

Das erinnert uns einmal mehr daran, welches Dreamteam an Chrono Trigger wirkte. Das legendäre RPG entstand aus einer Zusammenarbeit zwischen „Dragon Quest“-Schöpfer Yuji Horii, „Dragon Ball“-Zeichner Akira Toriyama und „Final Fantasy“-Schöpfer Hironobu Sakaguchi. Ein Team, zu dem sich weiterhin Größen wie Takashi Tokita, Yoshinori Kitase, Tetsuya Takahashi und natürlich Nobuo Uematsu gesellten.

Bildmaterial: Chrono Trigger, Square Enix