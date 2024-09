Seltenes PS2-Horrorspiel Rule of Rose nach Auftauchen neuer Kopien wieder erschwinglich

Der PS2-Horrortitel Rule of Rose sorgt bei Sammlern seit Jahren für Bauchschmerzen. Immerhin wird gerade die UK-Version auf Handelsplattformen zu Unsummen gehandelt.

Warum das so ist? Die UK-Version von Rule of Rose gilt seit über zehn Jahren als Sammlerstück, da das Spiel in der Region nie offiziell veröffentlicht wurde. 2007 war Rule of Rose Gegenstand einer moralistischen Kampagne in Europa, bei der der damalige Justizminister der Europäischen Union – Franco Frattini – behauptete, das Spiel enthalte „obszöne Grausamkeit und Brutalität“.

Rule of Rose wurde in Kontinentaleuropa veröffentlicht, aber der italienische Publisher 505 Games sagte die Veröffentlichung in Großbritannien ab – teilweise wegen Frattinis Kommentaren und teilweise wegen Kommentaren der britischen Medien, die behaupteten, Rule of Rose enthalte Sadomasochismus und Erotik Minderjähriger – beide Behauptungen sind falsch.

Die Situation machte die UK-Version folgerichtig zu einem echten Sammlerstück, das teils für satte 600 US-Dollar gehandelt wurde. Eine neue Entwicklung schraubte den Preis nun aber auf die Hälfte herunter.

Das liegt daran, dass eine versiegelte Fuhre besagter Spiel-Version nun in Italien ausfindig gemacht wurde. Nun 300 US-Dollar sind natürlich immer noch viel Geld und es ist wahrscheinlich, dass es nicht bei diesen Preisen bleibt, dürfte der neu entdeckte Bestand doch ebenso flott vergriffen sein.

via The Gamer, Bildmaterial: Rule of Rose, 505 Games