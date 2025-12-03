Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit einem spannenden Dreikampf

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Kirby Air Riders.
- Kirby Air Riders (Switch 2) – 8/9/10/9 [36/40]
- Octopath Traveler 0 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Switch) – 8/9/9/8 [34/40]
- Call of Duty: Black Ops 7 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) – 8/8/8/8 [32/40]
- Cronos: The New Dawn (PS5, Xbox Series, Switch 2) – 8/9/7/8 [32/40]
- Metroid Prime 4: Beyond (Switch 2, Switch) – 8/9/7/8 [32/40]
- Where Winds Meet (PS5) – 8/7/8/7 [30/40]
via Gematsu, Bildmaterial: Kirby Air Riders, Nintendo, Bandai Namco
