Square Enix kündigt Chrono Trigger: Melodies Across Time an, das passend zum Konzert erscheint

Die Gerüchte um ein Remake haben sich bisher als wenig belastbar erwiesen. Offiziell ist allerdings, dass Square Enix anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Chrono Trigger in diesem Jahr eine Vielzahl von Projekten auf den Weg bringen wird.

Zwei davon machte man schon im September offiziell. Dazu zählte ein neues Piano-Album sowie ein Konzert, das im Januar in Tokio stattfinden wird. Dieses Konzert wirft seine Schatten jetzt schon mit einer weiteren Veröffentlichung voraus.

Square Enix hat nämlich ein neues Orchester-Album zu Chrono Trigger angekündigt, das im Januar 2026 erscheinen soll. Chrono Trigger Orchestral Arrangement – Melodies Across Time wird zehn Stücke aus dem legendären JRPG enthalten, die auch im Rahmen des Konzerts in Tokio aufgeführt werden.

Das Album erscheint in Japan zum Preis von 3.800 Yen (zzgl. Steuern) und wird auch im Westen erscheinen. Im deutschen Square Enix Store ist es für 29,99 Euro bereits vorbestellbar. Zu den enthaltenen Titeln gehören unter anderem „Secret of the Forest / Wind Scene“, „Courage and Pride / Frog’s Theme“ und „World Revolution / Last Battle“.

Im Laufe der Jahre wurde das Spiel für verschiedene Plattformen neu veröffentlicht, darunter PlayStation, Nintendo DS sowie PC-Steam und für Mobilgeräte. Fans warten gespannt auf weitere Ankündigungen, mit der Zeit wuchs der Wunsch zu einer Veröffentlichung für moderne Konsolen wie Switch, Xbox und PS5. Und natürlich träumen einige auch von einer HD-2D-Neuauflage.

Bildmaterial: Chrono Trigger, Square Enix