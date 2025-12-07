Nintendo dominiert die japanischen Verkaufscharts eindrucksvoll in der Vorweihnachtszeit

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 24. bis zum 30. November 2025 liegen vor und in einer relativ ereignislosen Woche kehrt Mario Kart World an die Spitze zurück. Die „Switch 2“-Doppel-Pole-Position wird von Kirby Air Riders komplettiert, das sich nur unwesentlich weniger verkaufte.

Mit Pokémon-Legenden: Z-A, Momotaro Dentetsu 2 und Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung gibt es drei weitere „Switch 2“-Spiele in den Top 10. Auch die restlichen Charts werden von Nintendo-Longsellern dominiert, das erste PlayStation-Spiel ist Death Stranding: Director’s Cut für PS5 auf Rang 19.

Es geht eindeutig auf Weihnachten zu, eine Zeit, in der Nintendo noch mehr als sonst die japanischen Verkaufscharts beherrscht. Das wird sich im Dezember mutmaßlich auch nicht mehr ändern. Bester Neueinsteiger ist LoverR Kiss: Endless Memories von Dragami Games mit 3.435 Einheiten auf Rang 17.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 49.586 (2.251.711) [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) – 46.287 (241,881) [NSW] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 35.225 (1.306.801) [NSW] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 22.361 (141.141) [SW2] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 20.031 (818.046) [SW2] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 15.730 (93.288) [SW2] Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung (11/06/25) – 9.647 (109.768) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 7.368 (4.057.382) [NSW] Dragon Quest I & II HD-2D Remake (10/30/25) – 7.262 (293.851) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 7.245 (8.265.856)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 97.677 (2.968.435) PS5 Digital – 17.491 (1.065.667) Switch OLED – 16.004 (9.339.120) PS5 Pro – 15.736 (295.912) Switch Lite – 12.896 (6.749.969) Switch – 6.427 (20.181.643) PlayStation 5 – 2.559 (5.853.940) Xbox X Digital – 64 (24.144) Xbox Series X – 52 (323.735) Xbox Series S – 56 (341.153) PlayStation 4 – 13 (7.930.091)

via Gematsu, Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo