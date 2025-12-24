Es gibt jetzt diese „Dragon Ball Z“-Menüs bei KFC und diesmal auch in Deutschland

In Asien sind Kollaborationen von Videospielen mit Fast-Food-Ketten sehr üblich, gelegentlich gibt es sogar andere Kooperationen mit Supermärkten und Sushi-Läden. Zuletzt sorgte eine „Dragon Quest“-Koop mit McDonald’s für Aufsehen. Nur selten schaffen es diese Kollaborationen nach Deutschland.

Das gilt für die etwas ausgefalleneren McDonald’s-Kooperationen abseits von Super Mario und Pokémon, aber auch für KFC-Kooperationen in Japan mit Gundam Wing Endless Waltz, Uma Musume: Pretty Derby (Japan) oder Monster Hunter Wilds (Japan) – Genshin Impact schaffte es einst nach Frankreich.

Doch seit wenigen Wochen können „Dragon Ball Z“-Fans bei Kentucky Fried Chicken (KFC) neben frittierten Hühnchenteilen auch „Dragon Ball Z“-Menüs erwerben. Denn noch bis 12. Januar 2026 gibt es in einer Kooperation mit dem beliebten Anime-Franchise „Dragon Ball Z“ besondere Zusammenstellungen für euch.

Während des Aktionszeitraums werden die Hähnchenteile der „Spicy Teriyaki Hot Wings“- oder „Teriyaki Crispy“-Menüs in einem hübsch designten „Dragon Ball Z“-Buckets serviert. Wie üblich gibt es dazu zwei Beilagen nach Wahl – sowie sieben frittierte „Cheese Balls“ mit cremiger Käsefüllung. Ihr ahnt es bereits: Sie sollen die sieben Dragon Balls darstellen, die eure Wünsche wahr werden lassen.

Auch die jüngeren Fans oder Kunden mit kleinem Hunger bekommen Boni zum Kids-Menü. Normalerweise besteht es aus einem Hähnchenteil oder Burger, einer Beilage, einem Softdrink und einem Spielzeug. Aktuell kommt noch ein „Dragon Ball DAIMA“-Memo-Game dazu, quasi ein Mini-Memory mit sechs Karten. Wir sind jedenfalls positiv überrascht und hoffen auch weitere Kollaborationen.

