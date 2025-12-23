UNIQLO feiert die erste Pokémon-Generation mit einer neuen Kollektion auch bei uns

UNIQLO ist längst mehr als ein Geheimtipp, was abgefahrene (und dezente) Shirts zu Final Fantasy, Zelda und Co. angeht. Die beliebten UT Kollektionen widmen sich stets einer bestimmten Marke und bestechen durch ihre mal ausgefallenen, mal dezenten Illustrationen.

Die meisten Kollektionen sind schnell ausverkauft und werden nur im Rahmen von UT Archives (vielleicht) irgendwann neu produziert. Pokémon-Fans sollten sich deshalb lieber früher als später in den UNIQLO-Online-Store begeben* und sich ihre Shirts sichern.

Pokémon-Kollektionen gab es natürlich schon mehrfach, zuletzt zum Sammelkartenspiel-Pocket. Die neueste Kollektion wird sich anlässlich des 30. Geburtstags von Pokémon natürlich der ersten Generation widmen. Am 27. Februar 1996 feierten die Taschenmonster mit den Editionen Rot und Grün ihr Debüt in Japan.

Die neue UNIQLO-Kollektion ist demzufolge pünktlich für März versprochen und wird dann auch in den westlichen Stores erscheinen. Auf der deutschen Store-Seite* könnt ihr euch alle Designs schon ansehen und euch eine Erinnerung einrichten.

Die Designs diesmal: ganz klassisch. Die Motive der Shirts, die es für Erwachsene und Kinder gibt, basieren auf einigen originalen Illustrationen von damals und werden im Aquarellstil dargestellt. Wie gefallen euch die Motive diesmal?

Bildmaterial: UNIQLO