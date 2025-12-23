Switch 2 knackt Lifetime-Sales einer alten Nintendo-Konsole nach nur 28 Wochen in Japan

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 8. Dezember bis zum 14. Dezember 2025 zeigen das ganz typische, vorweihnachtliche Bild. Die Top 20 der Software-Charts wird ausnahmslos aus Spielen für die Switch-Familie gebildet. Darunter sind ganz vorne natürlich die üblichen Evergreens.

In diesem Jahr sind das in erster Linie Pokémon-Legenden: Z-A und allen voran Mario Kart World, das sich in der zurückliegenden Woche allein im japanischen Handel noch einmal über 100.000 Mal verkaufen konnte. Der erste PlayStation-Titel findet sich mit dem Microsoft Flight Simulator 2024 für PS5 auf Rang 26.

Doch die eigentlichen Schlagzeilen schreibt die Nintendo Switch 2 – natürlich. Mit über 190.000 verkauften Einheiten in nur einer Woche liegt die neue Nintendo-Konsole allein in Japan jetzt bei exakt 3.362.777 verkauften Einheiten. Und natürlich bedeutet das einen Rekord, in irgendeiner Form. Da lässt sich schon ein schöner Vergleich finden, oder?

Den findet man in der Nintendo Wii U. Die hat sich in Japan in ihrer gesamten Lebenszeit nämlich 3,3 Millionen Mal verkauft. Die Switch 2 hat diese Zahl also schon eingestellt. Sicherlich ist ein Wii-U-Vergleich kein Ruhmesblatt. Aber dass der Switch 2 dafür genau 28 Wochen reichten, ist schon beachtlich.

Die Top 10:

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 103.861 (2.458.007) [NSW] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 50.292 (1.397.534) [SW2] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 40.813 (903.190) [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) – 39.206 (327.824) [SW2] Momotaro Dentetsu 2: (Konami, 11/13/25) – 18.964 (132.058) [NSW] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 18.015 (177.007) [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 12.519 (403.783) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 11.770 (4.078.169) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 9.513 (8.283.927) [SW2] Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (11/06/25) – 8.001 (126.461)

Die Hardware-Sales:

Switch 2 – 190.944 (3.362.777) Switch Lite – 14.885 (6.780.048) PS5 Digital – 12.671 (1.090.710) Switch OLED – 9.747 (9.365.054) Switch – 6.712 (20.200.082) PlayStation 5 – 3.270 (5.861.281) PS5 Pro – 2.971 (307.680) Xbox X Digital – 131 (24.405) Xbox Series S – 33 (340.240) Xbox Series X – 19 (323.801) PlayStation 4 – 13 (7.930.124)

via Gematsu, Bildmaterial: Nintendo