Kampfansage gegen KI-Artists: Japanisches Studio verlangt Live-Zeichenprobe bei Bewerbung

Das Thema KI ist inzwischen überall – ob wir wollen oder nicht. Besonders in kreativen Bereichen sorgt generative KI für immer mehr Diskussionen. Einige Studios in Japan ziehen jetzt eine klare Linie: Wer sich als Artist bewirbt, muss im Vorstellungsgespräch live etwas zeichnen. Ohne Netz, ohne doppelten Boden.

Wie Daily Shincho und Automaton berichten, handelt es sich nicht um einen Einzelfall. Ein anonymer Designer – nur als „Herr B“ bezeichnet – erzählt, dass immer mehr Bewerber KI-Bilder als ihr eigenes Werk ausgeben. Und manche Firmen fallen darauf sogar hinein.

„Viele Leute behaupten, dass die von der generativen KI erzeugten Bilder ihre eigenen Kreationen sind, und wir hatten mehrere Fälle, in denen solche Leute eingestellt wurden und letztendlich keinen Beitrag zum Unternehmen leisten konnten.“ Daraufhin hat seine Firma reagiert und das Bewerbungsverfahren geändert: „Wir haben unseren Einstellungstest geändert, sodass die Kandidaten nun vor unseren Augen Bilder zeichnen müssen, um ihre Fähigkeiten zu beurteilen.“

Der Schritt sei arbeitsintensiv und fühle sich laut Herr B an wie „zurück in die Vergangenheit“, aber laut ihm „mehrere andere Unternehmen …, dasselbe tun“. Doch so klar die Maßnahme wirkt – sie könnte nur eine Momentaufnahme sein.

Zwischen Widerstand und Kapitulation

Laut Herr B denkt die Chefetage bereits darüber nach, einfach direkt auf KI zu setzen. „Vielleicht reicht generative KI aus, ohne dass man Kreative einstellen muss“, habe das Management geäußert. Und weiter: „Wir sollten Leute einstellen, die generative KI effektiv einsetzen können.“

Herr B selbst nutzt KI zwar als „ergänzendes Instrument“, lehnt aber den Einsatz als primäre Arbeitsbasis strikt ab: „Ich bin fest davon überzeugt, dass es menschliche Schöpfer sind, die von Grund auf fesselnde Charaktere und Grafiken erschaffen können.“ Er habe seinem Team immer wieder gesagt, dass man Talente einstellen müsse – doch seine Position in der Firma werde „allmählich schwächer werdend“.

Wir haben auch hier schon häufiger über verschiedene Arten generativer KI geschrieben. Ein Beispiel ist die Video-KI Sora von OpenAI, die Werke und Designs japanischer Unternehmen und Publisher nutzt. Hier ist unser Artikel dazu. Wie sollte die Branche eurer Meinung nach damit umgehen – klare Regeln gegen KI in kreativen Jobs oder lieber offen für neue Werkzeuge?

