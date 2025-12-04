Nintendo feiert den Launch von Metroid Prime 4: Beyond mit exklusivem Merchandise

Nintendo feiert den heutigen Launch von Metroid Prime 4: Beyond mit brandneuem, exklusiven Merch* im digitalen Pop-up-Store. Die digitalen Pop-up-Stores eröffnete Nintendo vor Monaten. Dort gibt es regelmäßig Merchandise, das ihr sonst nur in den japanischen Stores findet.

Und jetzt eben Merchandise zu Metroid Prime 4: Beyond! Zu den neuen Produkten gehört ein schickes T-Shirt, eine Aufbewahrungsbox, ein Schlüsselanhänger und ein Gläser-Set. Etwas ausgefallener: die Morph-Ball-Tasche und vor allem das Waffenarm-Kissen. Alles jetzt direkt im Nintendo Store* zu finden.

Metroid Prime 4: Beyond ist seit heute für Nintendo Switch und Switch 2 erhältlich. Auf der Switch 2 könnt ihr zwischen dem Qualitäts- und Leistungsmodus wählen. Im Leistungsmodus läuft das Spiel im TV-Modus mit 1080p und 120 fps. Unseren Test zum neuen Samus-Abenteuer lest ihr hier!

Ebenfalls bereits erhältlich sind verschiedene, neue amiibo zum Spiel. Kontrovers sind die Funktionen der amiibo-Figur Sylux. Mit ihr könnt ihr den Zugriff auf Videosequenzen freischalten. Das geht auch im Spielverlauf, allerdings müsst ihr dafür sowohl eine 100-prozentige Scan-Rate als auch eine vollständige Item-Sammlung erreichen. Die amiibo-Figur vereinfacht den Zugang dazu also extrem.

Bildmaterial: Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo, Retro Studios