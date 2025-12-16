Metroid Prime 4: Fans graben über 30 Minuten vertonte, aber gestrichene Dialoge aus

Metroid Prime 4: Beyond ist gerade einmal knapp zwei Wochen auf dem Markt, da sorgt bereits der nächste Fund für Gesprächsstoff: In den Dateien des Spiels haben Fans über 30 Minuten ungenutzte Dialoge entdeckt – komplett vertont und offenbar ursprünglich für Gespräche am Basislager gedacht.

Warum diese Szenen letztlich nicht ins fertige Spiel kamen, bleibt unklar, aber gewisse Indizien gibt es vielleicht schon. Schon vor Veröffentlichung waren diese Dialoge und Samus’ Begleiter einer der am häufigsten kritisierten Punkt.

Manche befürchteten einen Bruch mit dem traditionellen Metroid-Gefühl der Einsamkeit. Andere fanden die Idee erfrischend und sahen darin keinen Widerspruch zur Reihe. Dass die Schere eine direkte Reaktion auf die Reviews war, ist zeitlich sicherlich ausgeschlossen. Vielleicht auf interne Playtests? In jedem Fall überrascht der Umfang des Materials.

Von Raketenrollschuhen bis zu Jerky aus einer anderen Galaxie

Die entdeckten Dialoge sind vor allem eines: deutlich humorvoller als das, was letztlich in der finalen Version landet, obwohl es hier und da auch schon welche gab. Dazu zählt etwa: VUE-995, der nüchtern erklärt, wie viel Gewicht er „benchen“ kann, Armstrongs Begeisterung über eine neue Sci-Fi-Spezialität namens Phraxian Jerky oder Myles, der sein gescheitertes Kindheits-Experiment zum Bau von „Rocket Skates“ wiedergibt.

Gerade diese lockeren und teilweise albernen Momente könnten der Grund sein, warum das Team sie am Ende gestrichen hat: Entweder sie waren zu weit weg vom gewohnten Ton der Serie oder es gab am Ende einfach nicht genug Platz? Lieber mehr produzieren und am Ende nur noch raffen? Wer weiß …

Wer selbst mal lauschen will: In einem Youtube-Video (via VGC und Eurogamer) könnt ihr euch sämtliche bisher gefundenen, ungenutzten Voice Files anhören. Was ist eure Meinung dazu? Hätte man sie ruhig verwenden können oder hätten sie den letzten Rest Ernsthaftigkeit zunichtegemacht?

via VGC, Bildmaterial: Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo, Retro Studios