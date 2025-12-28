Spiele kennen kein Alter: 92-jährige Dame gewinnt E-Sports-Turnier zu Tekken 8

In Japan zeigt die E-Sports-Organisation The Care, dass Gaming längst nicht nur etwas für junge Leute ist. Die Initiative richtet sich gezielt an Seniorinnen und Senioren und veranstaltet regelmäßig E-Sports-Events für ihre Mitglieder. Das erklärte Ziel: ein aktives, gesundes Leben fördern – und dabei jede Menge Spaß haben.

Und genau das merkt man sofort. Die Teilnehmenden gehen mit sichtbarer Freude an den Controller, feuern sich gegenseitig an und wachsen als Community zusammen. Auch wenn der zugehörige YouTube-Kanal leider nur auf Japanisch verfügbar ist, kommt die Begeisterung der Spielerinnen und Spieler selbst über Sprachgrenzen hinweg klar rüber.

Beim letzten Turnier wurde es dann richtig spannend: Acht ältere Damen und Herren traten in Tekken 8 gegeneinander an. Für das Highlight des Abends sorgte die 92-jährige Hisako Sakai, die ihre Konkurrenz souverän hinter sich ließ.

Mit Claudio teilte sie ordentlich aus und sicherte sich einen beeindruckenden Sieg – ein Moment, der zeigt, dass Skill, Reaktionsvermögen und Kampfgeist kein Verfallsdatum haben. Wie Hisako Sakai wohl die Nachricht aufgenommen hat, dass Katsuhiro Harada seinen Hut nimmt? Das „Gesicht von Tekken“ hatte Anfang Dezember seinen Abschied von Bandai Namco und damit auch Tekken verkündet.

Das Video zum Turnier:

via Automaton Media, Bildmaterial: Tekken 8, Bandai Namco