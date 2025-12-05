Schnappt euch einen limitierten Samus-Pin zu Metroid Prime 4 jetzt gratis im Nintendo Store

Habt ihr noch ein paar Platinpunkte auf der hohen Kante und wisst nicht so recht, wohin damit? Pünktlich zur Veröffentlichung von Metroid Prime 4: Beyond hat Nintendo neues Merchandise ins Programm genommen – darunter einen exklusiven Pin, der seit dem 4. November verfügbar ist.

Für 600 Platinpunkte bekommt ihr einen „Metroid Prime 4: Beyond“-Pin* – limitiert auf ein Exemplar pro Kunde. Nintendo beschreibt ihn mit den Worten: „Präsentiere mit diesem Metroid Prime 4: Beyond-Pin die größte Kopfgeldjägerin der Galaxie auf Viewros und weit darüber hinaus.“ Der Pin misst etwa 3 × 3,5 cm und besteht aus Goldmessing.

Das war noch nicht alles

Neben diesem kleinen Sammlerstück hat Nintendo außerdem weiteres Metroid-Merch angekündigt. Besonders hervor stechen die Morph-Ball-Tasche und das Waffenarm-Kissen, über die wir in einem separaten Artikel ausführlicher berichten.

Und seit gestern könnt ihr endlich selbst in das neue 3D-Abenteuer von Samus starten. Wie wir Metroid Prime 4: Beyond fanden, erfahrt ihr in unserem Test. Wofür gebt ihr eure Platinpunkte am liebsten aus – nützliche Items oder Sammlerstücke wie diesen Pin?

Bildmaterial: Nintendo