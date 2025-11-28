Ein Metroid-amiibo schaltet ein Feature frei, für das ihr ansonsten 100 % absolvieren müsstet

Nur noch ein paar Tage – dann ist der Moment gekommen, auf den Metroid-Fans seit unglaublichen 18 Jahren warten. Metroid Prime 4: Beyond erscheint am 4. Dezember 2025 für Switch und Switch 2. Nintendo nutzt die heiße Phase vor dem Launch, um noch ein paar offene Fragen zu klären.

Und eine davon betrifft die neuen amiibo, die bereits seit dem 6. November erhältlich sind. Bislang wussten wir nur, dass amiibo unterstützt werden. Doch was genau sie freischalten, blieb ein Rätsel – bis jetzt.

Das sind die Funktionen

Die Samus & Vi-O-La-amiibo* bietet vor allem kosmetische und Komfortfunktionen. Ihr könnt damit die Farbe von Vi-O-La verändern, nach jedem Scan die insgesamt zurückgelegte Strecke einsehen und einmal pro Tag die Regenerationsrate ihrer Boost-Energie erhöhen.

Die Samus-amiibo* geht einen Schritt weiter: Es erlaubt euch, die Hintergrundmusik beim Fahren von Vi-O-La zu verändern und schaltet einmal täglich einen Schild frei, der bis zu 99 Schaden blockt und gleichzeitig Samus’ Lebenspunkte vollständig auffüllt.

Noch spezieller ist die Sylux-amiibo*. Sie ermöglicht euch nach dem Durchspielen den Zugriff auf die vollständigen Versionen der Videosequenzen, die im Spielverlauf nur in Fragmenten auftauchen. Diese Inhalte sind nicht exklusiv – ohne amiibo müsst ihr dafür allerdings sowohl eine 100-prozentige Scan-Rate als auch eine vollständige Item-Sammlung erreichen. Die amiibo-Figur vereinfacht den Zugang dazu also extrem.

Zusätzlich spielt diese amiibo-Figur bei jedem Scan eine zufällige Sylux-Sprachzeile ab. Andere Metroid-amiibo wie Samus, Zero Suit Samus, Ridley oder Dark Samus liefern hingegen lediglich zufällige Soundeffekte. Ihr findet alle neuen Metroid-amiibo auch im Nintendo Store: Samus & Vi-O-La* gibt es für 29,99 Euro. Ein wenig günstiger sind Sylux* und Standalone-Samus* mit 19,99 Euro. Das Spiel selbst gibt es derzeit für reduzierte 51,99 Euro bei Amazon*.

Für alle, die vor der Veröffentlichung schon mehr Eindrücke sammeln wollen: Einen Übersichtsstrailer und eine ausführliche Preview zu Metroid Prime 4: Beyond findet ihr in den verlinkten Artikeln auf unserer Seite. Nutzt ihr amiibo aktiv für solche Features – oder lasst ihr sie meistens im Regal stehen?

via GoNintendo, Bildmaterial: Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo, Retro Studios