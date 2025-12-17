Pokémon in freier Wildbahn: „Pokécology“ erscheint 2026 endlich auch im Westen

Erst im April dieses Jahres wurde Pokécology vorgestellt – damals noch exklusiv für den japanischen Heimatmarkt. Jetzt ist klar: Das ungewöhnliche Ökologiebuch rund um Pokémon erscheint 2026 auch im Westen und zumindest auf Englisch.

Ab dem 21. April 2026 soll „Pokécology: An Illustrated Guide to Pokémon Ecology“ in Nordamerika erhältlich sein. Der Preis liegt momentan bei 13,66 Euro. Eine deutsche Fassung gibt es zwar noch nicht, aber das Buch kann bereits über Amazon vorbestellt* werden.

Wissenschaft trifft Pokémon

Pokécology entstand in Zusammenarbeit mit zwei Doktoranten der Universität Tokyo, spezialisiert auf Veterinärverhalten und Ökologie. Autor Yoshinari Yonehara, der bereits an Pokémon Karmesin und Purpur sowie Pokémon-Legenden: Arceus beteiligt war, verbindet hier echte Verhaltensbiologie mit der Welt der Taschenmonster. Die Illustrationen stammen von Chihiro Kinoshita, die zuvor an Kinderbüchern zur Tierökologie gearbeitet hat.

Auf 208 Seiten widmet sich das Buch Fragen, die viele Fans schon seit den frühesten Spielgenerationen beschäftigen: Wie schlafen Pokémon eigentlich? Was fressen sie? Haben sie feste Reviere? Wandern sie saisonal oder halten sie sogar Winterschlaf? Pokécology versucht, all das mit einem wissenschaftlichen Ansatz zu beleuchten – offiziell lizenziert von The Pokémon Company.

In Japan erschien das Buch bereits im Juni 2025. Für uns im Westen heißt es also nur noch ein wenig Geduld. Im Zusammenhang mit der Vorstellung des Buches wurde auch eine Vielzahl verschiedener Merchandise-Artikel angekündigt. Schaut doch mal rein. Unten seht ihr außerdem Beispielseiten aus dem Buch.

Die Beispielseiten:

via Bisafans, Bildmaterial: Pokémon-Anime, The Pokémon Company