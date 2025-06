Zum spannenden Pokécology-Projekt gibt es eine ganze Kollektion an Pokémon-Merch

Im April hatte The Pokémon Company ein spannendes Projekt vorgestellt. Pokécology. Das ungewöhnliche und zugleich lehrreiche Buch widmet sich der Frage, wie sich Pokémon in freier Wildbahn verhalten. Und zwar abseits der Videospiele und tatsächlich mit wissenschaftlichem Ansatz.

Und wie so viele Projekte in der Welt der Pokémon wird Pokécology auch mit einer Merchandise-Kollektion begleitet. Neben dem Buch gibt es thematisch passende Produkte wie Puzzles, Rucksäcke, Shirts und Postkarten. Normalerweise sind solche Produkte den japanischen Pokémon Centern vorbehalten, aber bei Meccha-Japan* könnt ihr importieren. Sucht einfach nach Pokécology!

Das Buch selbst könnt ihr dort übrigens auch bestellen, allerdings leider nur auf Japanisch. Eine Lokalisierung ist noch nicht angekündigt. Solltet ihr dem Japanischen mächtig sein, erfahrt ihr, wie Pokémon miteinander koexistieren, welche Schlaf- und Essgewohnheiten sie haben, ob sie bestimmte Zeiten für ihre Wanderungen bevorzugen oder gar Winterschlaf halten.

Das Buch wird von The Pokémon Company bei Shogakukan herausgegeben und ist damit sozusagen offizielle Pokémon-Lore. Autor Yoshinari Yonehara, der auch schon an Pokémon Karmesin und Purpur sowie Pokémon-Legenden: Arceus mitgearbeitet hat, hat einen Doktortitel in Verhaltensbiologie und Ökologie.

Die Illustrationen stammen von Chihiro Kinoshita, die ebenfalls über einen akademischen Hintergrund im Bereich Tierökologie verfügt und schon zahlreiche Kinderbücher illustriert hat. Trotz der teils komplexen Thematik verspricht The Pokémon Company, dass die Inhalte leicht verständlich aufbereitet sind.

via Pokémon, Bildmaterial: Pokémon-Anime, The Pokémon Company