Granblue Fantasy: Relink ist schon der dritte JRPG-Millionseller im noch jungen Jahr

Es läuft derzeit richtig rund für RPGs, entwickelt in Japan. Unser aller Lieblingsgenre (so die These) verzeichnet im noch jungen Jahr schon drei Millionseller. Der neueste heißt Granblue Fantasy: Relink. Das JRPG, das bereits bei Steam für Furore gesorgt hatte, wurde inzwischen über eine Million Mal verkauft, wie Cygames kommunizierte.

Es befindet sich damit in illustrer Runde. Zuvor hatten Persona 3 Reload und Like a Dragon: Infinite Wealth diese Marke geknackt, letzteres sogar „trotz“ rundenbasierten Kampfsystem. Persona 3 Reload hingegen war damit sogar das am schnellsten verkaufte Atlus-Game aller Zeiten.

Granblue Fantasy: Relink ist seit dem 1. Februar für PlayStation und PCs erhältlich. Neben den drei genannten JRPGs gesellen sich in diese Runde natürlich auch noch Palworld vom japanischen Entwickler Pocketpair und aller Voraussicht nach auch Tekken 8, zu dem es aber noch keine konkreten Zahlen gibt.

Fest eingeplant ist die „Million“ natürlich auch für Final Fantasy VII Rebirth, das am 29. Februar 2024 erscheint. Hier hatte sich zuletzt Director Naoki Hamaguchi zur Bezeichnung „JRPG“ geäußert.

Bildmaterial: Granblue Fantasy: Relink, Cygames