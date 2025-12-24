Grand Theft Auto in Tokio: Setting stand bei Rockstar zur Debatte – und es gab noch mehr Ideen

Grand Theft Auto VI wird – sofern es wirklich wie geplant erscheint – wohl eines der größten Spiele des kommenden Jahres. Schon seit dem ersten Trailer ist klar: Es geht zurück ins sonnige „Vice City“, Rockstars satirische Version von Miami. Doch wie jetzt bekannt wurde, hätte die Reise der Serie in der Vergangenheit fast ganz woanders hingeführt – und zwar nach Japan.

GTA Tokio „wäre fast tatsächlich passiert“

Der ehemalige Rockstar-North-Entwickler Obbe Vermeij, technischer Director von GTA III, Vice City, San Andreas und GTA IV, verriet in einem Interview mit GamesHub, dass ein GTA mit Tokio-Setting zeitweise ernsthaft geplant war. Entwickelt werden sollte das Projekt sogar nicht intern, sondern von einem externen Studio in Japan, das mit Rockstars Codebasis gearbeitet hätte.

„Wir hatten Ideen für GTA-Spiele in Rio de Janeiro, Moskau und Istanbul. Tokio wäre fast tatsächlich realisiert worden. Ein anderes Studio in Japan wollte es umsetzen, unseren Code übernehmen und GTA: Tokyo entwickeln. Aber letztendlich kam es nicht dazu.“

Warum es letztlich nicht dazu kam, bleibt offen. Laut Vermeij liegt der Hauptgrund heute aber vor allem im enormen Entwicklungsaufwand moderner GTA-Spiele – und in der starken Verankerung der Serie in US-amerikanischer Satire. Er sagt dazu: „Das ist einfach nicht realistisch.“ […] „Das wird man nicht schaffen, wenn alle 12 Jahre ein GTA erscheint.“

Wir bleiben wohl vorerst in den USA

Stattdessen erwartet er, dass Rockstar auch künftig auf bekannte US-Städte setzt: New York, Los Angeles, vielleicht Las Vegas. Er führt weiter aus: „Ich fürchte, wir stecken in dieser Schleife von etwa fünf amerikanischen Städten fest. Gewöhnen wir uns einfach daran.“

So spannend ein GTA: Tokio auch klingt – vorerst bleibt es bei Vice City und Co.. Aber träumen darf man ja trotzdem. In welcher Stadt hättet ihr GTA am liebsten einmal erlebt?

via VGC, Bildmaterial: Yakuza 5, Sega