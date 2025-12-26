Zu Weihnachten kassiert die Switch 2 die Lifetime-Sales der nächsten Konsole in Japan ein

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 15. Dezember bis zum 21. Dezember 2025 liegen vor. Wenig überraschend dominiert Nintendo die Woche vor Weihnachten noch mehr, als man es in den restlichen Wochen ohnehin schon tat.

Die Switch 2 ging 221.033 Mal über die Ladentheken und selbst die alte Switch (alle Modelle) verkaufte sich mit gut 38.000 Einheiten häufiger als PS5-Modelle mit 19.300 Einheiten. Für die Switch 2 war es in der Vorweihnachtszeit natürlich die stärkste Verkaufswoche seit dem Launch.

Insgesamt steht die Switch 2 in Japan jetzt bei exakt 3.583.810 verkauften Einheiten. Nachdem die neue Nintendo-Konsole in der letzten Woche die Lifetime-Sales der Wii U in den Schatten gestellt hatte, war in dieser Woche das SEGA Mega Drive dran.

In den Software-Charts bilden natürlich auch Nintendo-Spiele die Top 10. Mario Kart World wurde weitere gut 115.000 Mal verkauft. Kumuliert schafft es Pokémon-Legenden: Z-A mit 127.000 Einheiten über Switch und Switch 2 sogar auf Rang 1. Aber die Famitsu erfasst Plattformversionen getrennt.

Die Top 10:

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 115.729 (2.573.736) [NSW] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 72.820 (1.470.354) [SW2] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 54.096 (957.286) [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) – 49.220 (377.044) [SW2] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 26.323 (158.381) [NSW] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 22.898 (199.905) [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 16.165 (419.948) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 16.038 (4.094.207) [SW2] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 07/24/25) – 14.268 (111.628) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 13.352 (8.297.279)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 221.033 (3.583.810) Switch OLED – 18.864 (9.383.918) PS5 Digital – 13.231 (1.103.941) Switch Lite – 12.641 (6.792.689) Switch – 6.679 (20.206.761) PlayStation 5 – 4.149 (5.865.430) PlayStation 5 Pro – 1.927 (309.607) Xbox X Digital – 97 (24.502) Xbox Series S – 50 (340.290) Xbox Series X – 37 (323.838) PlayStation 4 – 12 (7.930.136)

via Gematsu, Bildmaterial: Nintendo