Neue Abenteuer für Zidane: Final Fantasy IX – Memories of Another Sky ist jetzt erhältlich

Ab sofort ist „Memories of Another Sky“ verfügbar, die neue „Final Fantasy IX“-Kollaboration zu Another Eden. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, mit Zidane, Vivi, Garnet und Steiner in eurer Party durch das Singleplayer-JRPG zu ziehen, das insgesamt auf 15 Millionen Downloads zurückblickt.

Wie das geht? Protagonist Aldo fällt durch ein Loch in der Raumzeit und findet sich in einer ihm unbekannten Welt wieder: Alexandria. Zack! Neben den Charakteren, die natürlich von einer kleinen Geschichte umrandet sind, gibt es auch verschiedene Ausrüstung und ein Wiedersehen mit dem Minispiel Chocobo Hot and Cold.

Die Kollaboration schließt an eine Vielzahl von Ankündigungen und neuen Produkten zu Final Fantasy IX an, die es rund um den 25. Geburtstag des Klassikers gibt. Und auch wenn ihr Another Eden nicht spielt, habt ihr etwas davon. Nämlich in Form eines brandneuen Artworks von Charakter-Designer Toshiyuki Itahana, das bei Twitter geteilt wurde und das hier auch das Artikelbild ist.

Apropos Toshiyuki Itahana: Der Charakter-Designer des Originalwerks hatte auch bei „Vivi and Grandpa on Day of Departure“ seine Finger als Illustrator im Spiel. Das Prequel-Bilderbuch wird bald sogar im Westen erscheinen. Bei Amazon* ist es schon vorbestellbar!

Das Singleplayer-Abenteuer Another Eden läuft schon seit 2019 und nahm auf Mobilgeräten seinen Anfang, bevor es 2021 auch eine Steam-Version gab. Beteiligt an der Entwicklung von Another Eden war unter anderem Masato Kato, einst Szenarioschreiber von Chrono Trigger. Zudem steuert Yasunori Mitsuda Musik bei.

Bildmaterial: Another Eden: The Cat Beyond Time and Space, GREE, Wright Flyer Studios