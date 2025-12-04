Supertrick äußert sich zu KI-Vorwürfen zu Let It Die: Inferno, das heute an den Start geht

Let It Die: Inferno wurde erst vor wenigen Monaten im Rahmen einer „State of Play“-Ausgabe im September angekündigt. In dieser Woche gab es weniger gute Presse: erhebliche KI-Vorwürfe nämlich. Auch wir haben berichtet, weshalb wir euch das Statement der Entwickler dazu nicht vorenthalten wollen.

Alles nicht so schlimm? Das könnt ihr selbst beurteilen. Beispielsweise verwendet das Spiel zwar generative KI für die Stimmen zweier Charaktere – aber bei denen handelt es sich um eine KI-gesteuerte Maschine und eine „mysteriöse Lebensform“. Die KI-generierten Stimmen waren eine bewusste Entscheidung, heißt es.

„In diesen speziellen Fällen werden KI-generierte Stimmen bewusst eingesetzt, um der Natur der Charaktere gerecht zu werden“, heißt es in der Erklärung. „Diese Stimmen sind nicht von menschlichen Darstellern abgeleitet oder diesen nachempfunden, sodass keine urheberrechtlichen Bedenken bestehen.“ Ansonsten „werden alle Charaktere im Spiel von menschlichen Darstellern gesprochen“.

KI-generierte Kunst wurde unterdessen verwendet, um „grobe Grundbilder“ für Plakate und andere Materialien im Spiel zu generieren. Diese seien aber von Künstlern aus dem Team „von Hand übermalt, verfeinert und angepasst“ wurden. Bei Musik kam ein KI-Tool für die Erstellung von Stems zum Einsatz.

Man zeigt konkrete Beispiele

Man wolle Transparenz über den Einsatz von KI-Tools schaffen, heißt es in dem Statement bei Steam, in dem man auch einige Screenshots teilt, auf denen KI-generierte Inhalte zu sehen sind. Zu sehen ist ein Poster in Hintergrund, eine Illustration aus einem Journal und ein Bildschirm eines Fernsehers. Insgesamt vermutlich kein Thema, dass man als Entwicklerstudio zum Launch haben will.

Denn genau heute ist Let It Die: Inferno auch erschienen. Bei Steam teilten die Macher eine Roadmap zum neuen Rogue-lite-Survival-Action-Spiel, das darüber hinaus auch für PS5 verfügbar ist. Grasshopper Manufacture ist nicht an der Entwicklung der Fortsetzung beteiligt, die vollständig von Supertrick Games, den Co-Entwicklern des Originalspiels, erstellt wird.

Bildmaterial: Let It Die: Inferno, GungHo Online Entertainment, Supertrick Games