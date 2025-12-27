„Like a Dragon“-Producer verspricht spannende Ankündigungen für das neue Jahr

Die japanische Website 4Gamer hat ihre Interviews mit bekannten japanischen Entwicklern zum Jahresende veröffentlicht. In diesen kurzen Interviews sprechen die Schöpfer traditionell über ihre Ziele für das neue Jahr. Oft genug deuten sie dabei neue Projekte an.

Auch Hiroyuki Sakamoto war dabei, den Yakuza-Fans als Producer der letzten Spiele kennen. Er verweist in seiner Nachricht auf die bevorstehende Veröffentlichung von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties und macht Yakuza-Fans auch darüber hinaus Hoffnung.

„Wir erwarten außerdem, dass wir 2026 einige überraschende und spannende Ankündigungen machen können, also freut euch auch darauf“, so Sakamoto kurz und knapp. Ein neues „Like a Dragon“-Abenteuer und möglicherweise auch ein weiteres Remaster wären im Jahresverlauf wohl drin.

„Überraschen“ würde das wohl keinen Yakuza-Fan, denn immer wieder muss man staunen, welchen Output Ryu Ga Gotoku Studio bieten kann. In den letzten fünf Jahren hat man mal eben die Yakuza-Serie mit Yakuza: Like a Dragon komplett neu aufgestellt, anschließend mehrere weitere Spin-offs, Neuauflagen und Hauptteile folgen lassen und nebenbei auch noch Super Money Ball Banana Rumble und Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage veröffentlicht.

Mit Stranger Than Heaven und einem neuen Virtua Fighter hat man aktuell allerdings zwei Großbaustellen. Und so wird es doch spannend sein zu sehen, wie viel Platz für das narrativ anspruchsvolle „Like a Dragon“ noch bleibt.

Bildmaterial: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio