„Like a Dragon“-Producer verspricht spannende Ankündigungen für das neue Jahr

Die japanische Website 4Gamer hat ihre Interviews mit bekannten japanischen Entwicklern zum Jahresende veröffentlicht. In diesen kurzen Interviews sprechen die Schöpfer traditionell über ihre Ziele für das neue Jahr. Oft genug deuten sie dabei neue Projekte an.
Auch Hiroyuki Sakamoto war dabei, den Yakuza-Fans als Producer der letzten Spiele kennen. Er verweist in seiner Nachricht auf die bevorstehende Veröffentlichung von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties und macht Yakuza-Fans auch darüber hinaus Hoffnung.
„Wir erwarten außerdem, dass wir 2026 einige überraschende und spannende Ankündigungen machen können, also freut euch auch darauf“, so Sakamoto kurz und knapp. Ein neues „Like a Dragon“-Abenteuer und möglicherweise auch ein weiteres Remaster wären im Jahresverlauf wohl drin.
„Überraschen“ würde das wohl keinen Yakuza-Fan, denn immer wieder muss man staunen, welchen Output Ryu Ga Gotoku Studio bieten kann. In den letzten fünf Jahren hat man mal eben die Yakuza-Serie mit Yakuza: Like a Dragon komplett neu aufgestellt, anschließend mehrere weitere Spin-offs, Neuauflagen und Hauptteile folgen lassen und nebenbei auch noch Super Money Ball Banana Rumble und Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage veröffentlicht.
Mit Stranger Than Heaven und einem neuen Virtua Fighter hat man aktuell allerdings zwei Großbaustellen. Und so wird es doch spannend sein zu sehen, wie viel Platz für das narrativ anspruchsvolle „Like a Dragon“ noch bleibt.
A Dirndl Yakuza in Bayern
Für einige (mich eingeschlossen) hat das Franchise irgendwie so einen toten Punkt erreicht, wo es selbst irgendwie nicht weiß, was es sein möchte. Umso mehr bin ich ja, wie letztens schon geschrieben, auf Gang of Dragons von Nagoshi gespannt. Aber Like a Dragon ist auch noch nicht abgeschrieben. Das Yakuza 3 Remake umgibt zwar ne Kontroverse wegen dem Grabscher-Darsteller (keine Ahnung wie der heißt aber der ist ja wohl einer oder mehreren Damen an die Wäsche gegangen) und wenig gelungene Re-Designs. Aber ich habe da doch Bock drauf, zumal ich das Spiel nur in seiner recht verstümmelten West-Version von der PS3 kenne. Und die neue Kampagne nehme ich halt auch gern mit. Für mich erwies sich besonders mit Like a Dragon Gaiden, dass mir die Reihe aktuell deutlich mehr in kürzeren Abenteuern Spaß macht als den mittlerweile komplett aufgepusteten Mainline-Abenteuern.
Für einen neuen Mainline-Ableger wirds dennoch zu früh sein. Und irgendwann muss man Stranger Than Heaven ja auch mal bringen. Denke immer noch, dass das Spiel ein neues Spin-Off ist und keine eigenständige neue IP.