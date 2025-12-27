Die Angst vor dem „Persona-Fluch“ treibt die Fans von Wuthering Waves jetzt um

Version 3.0 zu Wuthering Waves ist eines der größten Updates in der Historie des beliebten Free-to-play-RPGs. Neben einer neuen Region und neuen Endgame-Inhalten bringt das Update ein Persona- und Sonic-Event mit sich.

Im Sinne von „Gotta go fast“ betrifft die Kollaboration vor allem in das neue Expeditions-Motorrad-System. Das Motorrad kann im Stil von Persona 5 Royal, Persona 3 Reload und Sonic the Hedgehog gestaltet werden, inklusive schicker Lackierungen und Decals.

Bonus: Durch das erfolgreiche Beenden spezieller Event-Aufgaben können auch Linkage-Gemälde und je zwei Musikstücke aus Persona 3, Persona 5 und der Sonic the Hedgehog-Reihe freigeschaltet werden, wie der Fanaccount „Wuthering Wives“ (sic) veröffentlichte.

Die Kollaboration sorgt für überwiegend positive, aber auch viele amüsierte Reaktionen. Die Mischung aus Persona und Sonic steht dabei besonders im Mittelpunkt, denn in der Gacha-Game-Community gibt es das Klischee des „Persona Collaboration Curse“, der schon vielen Spielen das vorzeitige Ende brachte.

Persona-Kollaborationen haben eine schlechte Erfolgsbilanz – mehrere Spiele stellten weniger als ein Jahr nach einem Persona-Crossover den Dienst ein, einige weitere nach etwa drei Jahren. Insgesamt ist das natürlich eher ein Späßchen. Viele Spiele haben ihren „Persona-Fluch“ überlebt und wenn wir ehrlich sind, werden die Games schließlich auch ohne Persona oft genug eingestellt. Fans von Wuthering Waves hoffen jedenfalls, dass die positiven Vibes von Sonic die schlechten Energien von Persona aufheben können und ihr Spiel den „Persona-Fluch“ somit überlebt!

via Gamer Braves, GameRant, Reddit, Bildmaterial: Wuthering Waves, Kuro Games