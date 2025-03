Wieso die „Like a Dragon“-Macher ständig Assets aufwärmen können und es Fans nicht stört

Beim Game Developers Conference 2025 war Ryu Ga Gotku Studio der Gastgeber einer Präsentation mit dem Titel „RGG DESIGN: The Secret to Narrative-Driven and Short-Term Development in Like A Dragon“ – oder anders: Wie zur Hölle kann man so umfangreiche Spiele in so kurzer Zeit entwickeln?

Produzent Ryosuke Horii und Background-Artist Eiji Hamatsu gaben dabei Einblicke in die Entwicklung der „Like a Dragon“-Reihe und erklärten, wie man eine ausufernde narrative Erfahrung in immer wieder beeindruckend kurzer Entwicklungszeit bieten kann. Das Geheimnis ist eines, das anderen Studios möglicherweise auf die Füße fallen könnte.