191 japanischen Entwickler wählen ihr „Spiel des Jahres“ und es kann nur einen Gewinner geben

Alljährlich führt die Famitsu nicht nur Interviews mit bekannten Entwicklern zum Jahresende (respektive zum Jahresanfang) durch, sondern befragt sie auch zu ihren „Spielen des Jahres“ – in diesem Jahr gewinnt dabei ein Spiel aus dem Westen.
Laut The Gamer führt die Famitsu diese Umfrage seit 11 Jahren durch und zu den bisherigen Preisträgern gehörten bislang unter anderem Death Stranding, Elden Ring, Zelda: Tears of the Kingdom, aber auch schon Marvel’s Spider-Man. Im letzten Jahr gewann Dragon Quest III: HD-2D Remake. 191 bekannte und beliebte Entwickler gaben in diesem Jahr ihre Stimme ab.
Zu ihnen zählen unter anderem Hideki Kamiya, Katsuhiro Harada, Koji Igarashi, Naoki Hamaguchi und Yoshinori Kitase. Das Ergebnis dürfte euch nicht überraschen. Clair Obscur: Expedition 33 hat gewonnen. Die weitere „Top 5“ stellt sich aus Ghost of Yotei, Urban Myth Dissolution Center, Donkey Kong Bananza und Mario Kart World zusammen.
Etwas überraschend ist vielleicht, dass Death Stranding 2: On the Beach keine tragende Rolle spielte, obwohl der Vorgänger 2019 diese besondere Auszeichnung gewonnen hat. Zuletzt stand Sandfall Interactive wegen experimenteller KI-Nutzung während der Entwicklung von Clair Obscur in der Kritik und bekam in der Konsequenz sogar zwei Auszeichnungen der Indie Game Awards aberkannt.
Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive
Schön zu lesen, dass das Spiel selbst im Land seiner Inspirationsquellen sehr gut ankommt.
Ich hab's leider immer noch nicht durch. Der Backlog-Turm und so...
Haha, war zu erwarten, kam ja auch in Japan sehr gut an ☺️
Hab es auch noch nicht gekauft und bin auch zum Black Friday nicht schwach geworden. Jetzt warte ich auf die Switch-2-Version, die hoffentlich doch mal kommt, irgendwann?
Clair Obscur hat kürzlich diese grünen Haken auf Steam, fürs Steam Deck, voll ausgefüllt gekriegt. Das war vorher wohl anders und einige Kompatibilitätsfeatures haben gefehlt. Ich bin da zwar kein Profi, aber wenn man das Game fürs Deck (halbwegs; mit einer Auflösung unter 720p und 'sehr blurry', laut Feedback zum Update) optimiert kriegt, dann dürfte es auch auf Switch 2 möglich sein. Bestätigt ist zumindest, dass sich die Entwickler interessiert an der Portierung zeigen.