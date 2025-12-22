Bitte Geduld: Nintendo verrät, wann der Jahresrückblick 2025 verfügbar wird

Das Jahr 2025 macht langsam aber sicher Platz für 2026 – und wie immer beginnt damit die große Saison der persönlichen Jahresrückblicke. PlayStation, Steam, Spotify oder auch Crunchyroll haben ihre Statistiken bereits veröffentlicht. Viele Nintendo-Fans hatten daher erwartet, dass auch der Switch und „Switch 2“-Rückblick wie gewohnt Mitte Dezember folgt. Doch dieses Mal lässt sich Nintendo ein wenig länger Zeit.

Rückblick erst im Januar

Wie das Unternehmen nun bestätigt hat, erscheint der Jahresrückblick für 2025 erst im Januar. Ein konkretes Datum wurde noch nicht genannt, auch ein Grund wurde nicht angegeben. Immerhin werden dadurch die Spielstunden „zwischen den Jahren“ noch mitgezählt.

So gibt es ein vollständigeres, runderes Bild des eigenen Nintendo-Jahres – gerade jetzt, wo viele über die Feiertage wieder besonders viel zocken. So lange müssen wir also nicht mehr warten. Im Endeffekt ist der Januar ja nicht mehr weit.

Nintendo Music dagegen schon verfügbar

Wer seine Jahresstatistiken im Nintendo-Kosmos trotzdem nicht komplett missen möchte, kann immerhin schon jetzt die „Nintendo Music“-Zusammenfassung in der App einsehen. Dieser sollte nach einem App-Update verfügbar sein.

Sobald der Switch und Switch 2 -Rückblick live geht, berichten wir natürlich darüber – und sind selbst gespannt, welches Spiel bei euch ganz oben landet.

via Nintendo Connect, Bildmaterial: Nintendo