Japanisches Blackjack-RPG darf nicht in Deutschland, China und Saudi-Arabien erscheinen

Publisher Rideon Japan hat potenziellen Fans mehrerer Länder eine schlechte Nachricht zu überbringen, denn die Steam-Version von Brave x Junction wird in Deutschland, China und Saudi-Arabien nicht verfügbar sein. Und am Blackjack-Teil liegt es nicht.

Wie die Seite Game*Spark berichtet, stellt sich Valve bei einer Veröffentlichung in diesen Ländern – wie in der Vergangenheit häufiger – quer. Grund dafür ist der Inhalte-Tag „häufige Nacktheit und sexuelle Inhalte“ auf der Shop-Seite des Spiels.

Brave x Junction ist ein Fantasy-Rollenspiel, in dem man Monster in rundenbasierten Eins-gegen-Eins-Kartenkämpfen besiegt. Die Kampfregeln sind von Blackjack inspiriert, doch wenn ihr glaubt, Glücksspiel wäre das Problem, liegt ihr falsch.

Brave x Junction enthält Charaktere in freizügigen Kostümen sowie anzügliche Illustrationen in Niederlagen-Posen. Von der japanischen Einstufungsbehörde CERO erhielt das Spiel eine Altersfreigabe ab 15 Jahren. Steam setzte trotzdem den Tag „häufige Nacktheit und sexuelle Inhalte“.

Der Publisher reagiert mit Einspruch und Humor

Rideon Japan wandte sich daraufhin an Valve und argumentierte, dass dieser Tag den tatsächlichen Inhalt des Spiels nicht angemessen widerspiegele. Nach dieser erneuten Bewertung kam Valve jedoch zu dem Schluss, dass die ursprüngliche Einstufung korrekt sei, und beließ den Tag unverändert. Laut dem Publisher bedeutet das, dass das Spiel in den drei wirtschaftlich starken Ländern dauerhaft gesperrt bleibt.

Das Unternehmen versucht, diese Tatsache mit Humor zu nehmen. Zusammen mit der Ankündigung veröffentlichte Rideon Japan auch ein satirisches Bild, das den „Fighter“-Charakter des Spiels hinter Gittern zeigt, der wegen „Bikini-Rüstungsverbrechen“ verhaftet wurde und ruft: „Aber das Spiel ist doch so herzerwärmend~!“.

Problematische Darstellungen

Bereits seit seiner Veröffentlichung im Oktober 2025, über die wir auch berichteten, hatte Brave x Junction immer wieder wegen seines anzüglichen Designs und „provozierender“ Charakterdarstellungen Probleme in mehreren Stores. Auch die geplante Switch-Version für Europa und Nordamerika wurde gestrichen. Das Spiel sei „rechtlich problematisch in Bezug auf sexuelle Darstellungen Minderjähriger“.

Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel bereits auf PlayStation, Steam und im japanischen Switch-eShop ohne Beanstandungen erschienen. Im deutschen PlayStation Store ist Brave x Junction für PS4 und PS5 erhältlich und trägt ein USK-16-Siegel. In der USK-Datenbank findet man das Spiel nicht. Die Freigabe erfolgte vermutlich über das IARC-Verfahren, in dem Hersteller nach dem Ausfüllen eines Fragebogens automatisiert eine Alterskennzeichnung erhalten.

via Automaton Media, Bildmaterial: Brave x Junction, RideonJapan