Samus wird in Japan ausgestochen: HD2D-Game von Square Enix schlägt Metroid deutlich

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 1. Dezember zum 7. Dezember 2025 liegen vor. Im Dezember dominieren in Richtung Weihnachten immer mehr die „Evergreens“, allen voran von Nintendo.

Mit Octopath Traveler 0 und Metroid Prime 4: Beyond gibt es aber auch zwei interessante Neueinsteiger. Anders als mutmaßlich im Westen zieht dabei Samus gegen Octopath Traveler 0 den Kürzeren. Kumuliert über die drei Plattformen PS5, Switch und Switch 2 (die PS4-Version rankte nicht in den Top 30) erzielte Octopath Traveler 0 fast 60.000 verkaufte Einheiten im japanischen Handel.

Metroid Prime 4: Beyond schafft es gerade mal auf ziemlich genau 29.000 Einheiten – auf den ersten Blick ziemlich enttäuschend. Aber Metroid ist in Japan nicht so groß, wie wir es hier im Westen wohl vermuten würden. Die Zahlen stehen nur wenig hinter den Launchzahlen der bisher stärksten Launches Metroid Prime (39.829) und Metroid Prime 3: Corruption (34.151) zurück. Angesichts steigender digitaler Verkäufe könnte „Beyond“ sogar knapp der bisher stärkste Launch sein, vermutet Game Data Library.

Schauen wir uns auch Octopath Traveler 0 ein wenig genauer an. Fast 60.000 Einheiten stellen zwar Metroid klar in den Schatten, aber Serien-intern und auch im Vergleich mit anderen HD2D-Spielen sind die Zahlen nicht berauschend. Die ersten beiden Serienteile Octopath Traveler 2 (gut 75.000) und Octopath Traveler (fast 110.000) waren deutlich stärker. Auch Live a Live (71.000) sowie Triangle Strategy (86.000) waren besser – Dragon Quest sowieso.

Der Rest ist Vorweihnachtszeit: Mario Kart World klettert auf über 100.000 Einheiten und ist damit unangefochten Spitzenreiter. Pokémon-Legenden: Z-A erreicht kumuliert 84.000 Einheiten und Kirby Air Riders noch einmal fast 47.000 Einheiten, jeweils zuzüglich digitaler Verkäufe.

Die Top 10:

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 102.435 (2.354.146) [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) – 46.737 (288,618) [SW2] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 44.331 (862.377) [NSW] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 40.441 (1.347.242) [NSW] Octopath Traveler 0 (Square Enix, 12/04/25) – 21.698 (New) [SW2] Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo, 12/04/25) – 21.415 (New) [SW2] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 19.806 (113.094) [PS5] Octopath Traveler 0 (Square Enix, 12/04/25) – 19.533 (New) [SW2] Octopath Traveler 0 (Square Enix, 12/04/25) – 18.083 (New) [NSW] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 17.851 (158.992)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 203.398 (3.171.833) Switch OLED – 24.395 (9.355.307) Switch Lite – 15.194 (6.765.163) PS5 Digital – 12.372 (1.078.039) Switch – 11.727 (20.193.370) PS5 Pro – 8.797 (304.709) PlayStation 5 – 4.071 (5.858.011) Xbox X Digital – 130 (24.274) Xbox Series S – 54 (340.207) Xbox Series X – 47 (323.782) PlayStation 4 – 20 (7.931.111)

via Gematsu, Bildmaterial: Octopath Traveler 0, Square Enix, DokiDoki Groove Works