Samus wird in Japan ausgestochen: HD2D-Game von Square Enix schlägt Metroid deutlich

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 1. Dezember zum 7. Dezember 2025 liegen vor. Im Dezember dominieren in Richtung Weihnachten immer mehr die „Evergreens“, allen voran von Nintendo.
Mit Octopath Traveler 0 und Metroid Prime 4: Beyond gibt es aber auch zwei interessante Neueinsteiger. Anders als mutmaßlich im Westen zieht dabei Samus gegen Octopath Traveler 0 den Kürzeren. Kumuliert über die drei Plattformen PS5, Switch und Switch 2 (die PS4-Version rankte nicht in den Top 30) erzielte Octopath Traveler 0 fast 60.000 verkaufte Einheiten im japanischen Handel.
Metroid Prime 4: Beyond schafft es gerade mal auf ziemlich genau 29.000 Einheiten – auf den ersten Blick ziemlich enttäuschend. Aber Metroid ist in Japan nicht so groß, wie wir es hier im Westen wohl vermuten würden. Die Zahlen stehen nur wenig hinter den Launchzahlen der bisher stärksten Launches Metroid Prime (39.829) und Metroid Prime 3: Corruption (34.151) zurück. Angesichts steigender digitaler Verkäufe könnte „Beyond“ sogar knapp der bisher stärkste Launch sein, vermutet Game Data Library.
Schauen wir uns auch Octopath Traveler 0 ein wenig genauer an. Fast 60.000 Einheiten stellen zwar Metroid klar in den Schatten, aber Serien-intern und auch im Vergleich mit anderen HD2D-Spielen sind die Zahlen nicht berauschend. Die ersten beiden Serienteile Octopath Traveler 2 (gut 75.000) und Octopath Traveler (fast 110.000) waren deutlich stärker. Auch Live a Live (71.000) sowie Triangle Strategy (86.000) waren besser – Dragon Quest sowieso.
Der Rest ist Vorweihnachtszeit: Mario Kart World klettert auf über 100.000 Einheiten und ist damit unangefochten Spitzenreiter. Pokémon-Legenden: Z-A erreicht kumuliert 84.000 Einheiten und Kirby Air Riders noch einmal fast 47.000 Einheiten, jeweils zuzüglich digitaler Verkäufe.
Die Top 10:
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 102.435 (2.354.146)
- [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) – 46.737 (288,618)
- [SW2] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 44.331 (862.377)
- [NSW] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 40.441 (1.347.242)
- [NSW] Octopath Traveler 0 (Square Enix, 12/04/25) – 21.698 (New)
- [SW2] Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo, 12/04/25) – 21.415 (New)
- [SW2] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 19.806 (113.094)
- [PS5] Octopath Traveler 0 (Square Enix, 12/04/25) – 19.533 (New)
- [SW2] Octopath Traveler 0 (Square Enix, 12/04/25) – 18.083 (New)
- [NSW] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 17.851 (158.992)
Die Hardware-Charts:
- Switch 2 – 203.398 (3.171.833)
- Switch OLED – 24.395 (9.355.307)
- Switch Lite – 15.194 (6.765.163)
- PS5 Digital – 12.372 (1.078.039)
- Switch – 11.727 (20.193.370)
- PS5 Pro – 8.797 (304.709)
- PlayStation 5 – 4.071 (5.858.011)
- Xbox X Digital – 130 (24.274)
- Xbox Series S – 54 (340.207)
- Xbox Series X – 47 (323.782)
- PlayStation 4 – 20 (7.931.111)
via Gematsu, Bildmaterial: Octopath Traveler 0, Square Enix, DokiDoki Groove Works
3 Kommentare
Ich finde es verrückt, dass der Switch 2 Release nicht mal im Weihnachtsgeschäft den Zahlen der Switch richtig schaden. Gut 50k trotz neuer Konsole ist wirklich beachtlich.
Genauso verrückt finde ich es, dass die Switch Zahlen zu Metroid Prime 4 es nicht mal in die Liste geschafft haben. Die kommen ja auch noch dazu. Ich tippe da mal auf 10k, die noch zukommen, womit Metroid Prime 4 bereits wieder ähnliche Verkaufszahlen, wie die sonstigen Ableger hat. Zusätzlich zu den digitalen Zahlen wirds dann tatsächlich der stärkste Launch sein. Aber da muss man mal abwarten bis die restlichen Platzierungen online sind und wir dann sehen können, wie sich die Switch Version geschlagen hat.
Es bleibt aber immer wieder verwunderlich, dass Metroid Prime in Japan so unbeliebt ist. Man würde eigentlich meinen, dass das eher deren Geschmack trifft aber dem ist irgendwie nicht so^^
Und Kirby verkauft sich auch besser, als ich erwartet habe um ehrlich zu sein.
Aus dem Fließtext: Metroid Prime 4: Beyond schafft es [kumuliert] gerade mal auf ziemlich genau 29.000 Einheiten.
Die Top 10 sind ja wie immer dargestellt, dort hast du ja auch die Switch-2-Version mit 21.415 gefunden. Die Zahlen für die alte Switch kannst du also entweder a) exakt ausrechnen oder b) den Top 30 entnehmen, die in der Quelle zu finden sind. Es sind 7.586.
Einen schönen 3. Advent an alle!
ahh... ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Zahl von der Liste abwich xD Ich glaube ich habe die 9 einfach übersehen^^ Danke fürs hinweisen.
Dann ists doch nochmal bissel weniger als ich gedacht hab.
Naja der beste Start wirds also wohl eher nicht sein aber mit den digitalen Zahlen wohl im Rahmen. Wenn man bedenkt, dass die Switch 2 auch noch nicht so verbreitet ist, passt das wohl.^^
Dir auch einen schönen 3. Advent! (lol echt schon der 3. ... xD)