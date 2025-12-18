Dragon Quest kommt zu McDonald’s und es gibt putzige Sammelfiguren des Slimes

Es gibt vielleicht kaum eine Videospielmarke, die in Japan größer und bekannter ist. Insofern ist es keine Überraschung, dass „Dragon Quest“ schon mehrfach Kooperationspartner von McDonald’s Japan war.

Heute startet eine neue Kollaboration der beiden Marken in Japan, bei der „Dragon Quest“-Fans verschiedene Slime-Figuren abstauben können. Der ikonische Slime stellt stellvertretend für Dragon Quest, das Monsterchen gibt es in jedem der Spiele.

Für die Kampagne gibt es fünf Slime-Figuren. Neben dem klassischen Slime und einem Metallschleim gibt es drei Slimes, die das Antlitz der McDonald’s-Maskottchen Grimace, Birdie und Hamburglar angenommen haben. Die Maskottchen sagen euch nichts? Ja, da muss man schon etwas tiefer in der McDonald’s-Materie stecken.

Während wir vor allem von Ronald McDonald geplagt sind, war Grimace mit dem „Grimace Shake“ als Teil der „Mit Mecces um die Welt“-Kampagne im letzten Sommer auch in Deutschland begrenzte Zeit zu Gast. Auch Birdie spielte in diesem Jahr schon hierzulande eine Rolle, ebenso wie Hamburglar. Es gab Sammelfiguren, die an diese Maskottchen angelehnt sind, in einer Minecraft-Aktion.

McDonald’s veranstaltet in Japan ab sofort ein Gewinnspiel, bei dem man für 50 Punkte in der McDonald’s-App ein Ticket kaufen kann. Einen kleinen Trailer zur Kampagne findet ihr bei Twitter. Was die Kampagne noch zu bieten hat, werden die nächsten Tage zeigen. Oft genug gibt es auch thematisch passende Getränke und Burger.

In Japan gibt es bei McDonald’s regelmäßig derartige Kampagnen, während wir hierzulande meistens nur in den Genuss der populärsten Marken wie Super Mario oder Pokémon kommen. Zuletzt sorgte eine „Street Fighter“-Kampagne in Japan für Aufsehen.

Bildmaterial: McDonald’s