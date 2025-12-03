Nein, da fehlt kein Kleidungsstück in Goddess of Victory: NIKKE, sagt die Designerin

Die Beschwerden von Fans über Outfits der Charaktere in Gacha-Games sind ziemlich häufig. Neu ist aber, dass es Beschwerden gibt, weil die Charaktere zu wenig anhaben. Jetzt äußert sich die Designerin der Figur Blanc zum „Fortune Express“-Kostüms in Goddess of Victory: NIKKE.

Denn zur Feier der Weihnachtszeit bietet das neueste Kostüm-Gacha von Goddess of Victory: NIKKE ein kontroverses Outfit. Fan-Favorit Blanc hat nun ein winterliches „Fortune Express“-Outfit bekommen. Zumindest die Füße dürften Blanc nicht kalt werden, denn neben winterlichen Stiefeln bietet das neue Kostüm auch einen Wintermantel.

Doch zwischen Stiefeln und Wintermantel sieht es kleidungstechnisch eher dünn und durchsichtig aus, wie dieses Youtube Shorts zeigt. Der Tweet zum Outfit wurde allein auf dem japanischen Account über 3 Millionen Mal gesehen. Während das „Fortune Express“-Kostüm Blancs robotischem Körper bessere Isolierung bietet als ihr Standard-Bunny-Outfit, sorgt die Tatsache, dass sie so freizügig ist, für Verärgerung.

Insbesondere japanische Fans des Spiels sind verärgert. Das Outfit sei ein billiger Versuch, ein anzügliches Outfit zu designen, das viel Haut zeigt. Doch die Künstlerin hinter dem Kostüm widerspricht: Sie habe sich schlicht von realen Modetrends inspirieren lassen. Und „Pantless Fashion“ sei ein aktueller Modetrend.

Das ist Pantless Fashion, Leute

Das Design sei daher absichtlich gewählt worden. Bekannt geworden ist dieser Stil durch Models und prominente Personen – jedoch bei warmem Wetter und nicht im Winter. Laut des Modemagazins Vogue liegt der Look im Trend und ist eine Wiederbelebung früherer Modetrends.

Populär wurde der Stil in den 80ern durch Tänzerinnen und Fitness-Ikonen, die lediglich ihre Gymnastikanzüge oder Shirts über ihren Strumpfhosen trugen. Die moderne Version ist eine leichte Abwandlung davon. Hier trägt man meist nur Unterwäsche über den Strumpfhosen, dazu eine Jacke – es sieht ein wenig aus, als hätten die Models vergessen, sich vollständig anzuziehen und fällt dadurch besonders auf.

Die Antworten auf Dores Erklärung besänftigte die Fans jedenfalls etwas. Viele japanische Fans sind dankbar dafür, etwas Neues gelernt zu haben. Überraschend ist das nicht, denn die Hosenlose Mode hat sich in Japan bislang nicht durchsetzen können.

via Automaton Media, Vogue, Gamer Braves, Bildmaterial: Goddess of Victory: NIKKE, Shift Up, Level Infinite