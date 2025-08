Game Key Cards: Bericht über Cartridge-Hersteller macht „Switch 2“-Fans erneut Hoffnungen

Die Diskussion um die Game Key Cards der Nintendo Switch 2 geht weiter – und jetzt gibt es erste Hinweise auf mögliche Änderungen bei den Größen der Game-Cartridges. Im Moment sind dem Vernehmen nach Cartridges mit 64 GB Speicher die einzige Option für Entwickler.

Für viele Publisher ist das zu groß und zu teuer. Zumindest aber sind Game Key Cards günstiger. Die Folge: Nahezu alle Third-Party-Publisher setzen auf die kleinen und günstigen Game Key Cards, die jedoch keine Spieldaten beinhalten – der große Download ist Pflicht. Das sorgt bei SammlerInnen und Fans für großen Unmut.

Bald mehr Speicheroptionen?

Laut einem Bericht der chinesischen Seite UAnalyze will Macronix, der Hersteller der Switch-Cartridges, künftig andere Standards einsetzen, um unterschiedliche Speichergrößen abzudecken. Im Bericht wird zwar nur von „Switch“ gesprochen, aber es liegt nahe, dass auch die Switch 2 gemeint ist.

Was bedeutet das? Künftig könnten kleinere und größere Cartridges zur Verfügung stehen, die an die Speicherbedürfnisse der jeweiligen Spiele angepasst sind. Dadurch könnte der Einsatz von Game Key Cards reduziert werden, da Publisher wieder „echte“ physische Versionen zu besser vertretbaren Kosten anbieten könnten. Oder, ganz salopp: Für das 28GB-Spiel kann man eine 32GB-Cartridge nutzen und ist nicht zur 64GB-Karte gezwungen.

Keine Bestätigung von Nintendo

Nintendo selbst hat sich dazu natürlich noch nicht offiziell geäußert. Erst in dieser Woche sorgte allerdings eine Umfrage von Nintendo of America für Aufsehen, über die wir schon gestern berichtet hatten. In der Zwischenzeit hat Nintendo die Umfrage wieder entfernt.

Solange es keine offiziellen Informationen gibt, bleibt alles Spekulation – aber Fans dürfen zumindest vorsichtig hoffen, dass sich etwas bewegt. Wie steht ihr zu den „Game Key Cards“ der Switch 2? Wünscht ihr euch wieder vollwertige, physische Veröffentlichungen? Diskutiert mit uns im Forum!

