Sorry Shemue-Fans, aber das kursierende „Shenmue 4“-Video ist nicht von Ys NET

Nach einer aufsehenerregenden Ankündigung und einer noch rasanteren Kickstarter-Kampagne ist Shenmue III im Jahre 2019 erschienen. Eine Fortsetzung hielten die meisten Shenmue-Fans damals für undenkbar, doch es kam anders. Seitdem liegt die Serie allerdings wieder brach.

Anlässlich der Gamescom 2025 stellten Yu Suzuki und ININ Games zwar Shenmue III Enhanced vor, aber auf ein Shenmue 4 müssen Fans weiter warten. Oder? In den letzten Tagen kursierte ein Leak, der Shenmue-Fans allerhand Hoffnungen machte. Doch der entpuppt sich heute als Fake.

Das Video zeigt angeblich Szenen aus einer Fortsetzung, doch Rechteinhaber Ys NET meldete sich heute mit einem Statement zu Wort und will rechtliche Schritte einleiten. Das Video würde das Firmenlogo ohne Erlaubnis nutzen und fälschlicherweise den Eindruck erwecken, es würde sich um ein offizielles „Shenmue 4“-Video handeln, das von Ys NET produziert sei. Das Video habe jedoch keinerlei Verbindung zu Ys NET.

„Darüber hinaus hat Ys NET zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Trailer, Filmmaterial oder andere Werbematerialien zu Shenmue 4 veröffentlicht“, heißt es. Mal abgesehen davon, dass die Wortwahl dieses Satzes so ziemlich alles zu einer möglichen Zukunft von Shenmue offenlässt. Ys NET bereite rechtliche Schritte vor.

via Time Extension, Bildmaterial: Shenmue III, ININ Games, Ys NET