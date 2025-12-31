„Fans hätten es nicht akzeptiert“ – Square Enix plante Änderung an Final Fantasy VII Remake

Auch nach der Trailer-Show von Geoff Keighley, bei der zwischendurch einige wichtige Awards verliehen werden, gab es leider keine Neuigkeiten zum dritten und letzten Teil der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII.

Uns bleibt also erstmal nichts übrig, als weiter in der Vergangenheit zu schwelgen. Zumal „Remake“ in wenigen Tagen für Switch 2* und Xbox erscheint. Dabei hilft Director Naoki Hamaguchi, der in einem Interview über Clouds legendäres Panzerschwert spricht und die Überlegungen, es zu ändern. Man verwarf diese Idee schnell.

„Die Art, wie Cloud sie mit einer Hand schwingt, schien irgendwie den Realismus zu beeinträchtigen, wissen Sie?“, dachte Hamaguchi noch einmal laut nach. Verstehen wir. Auf der anderen Seite gibt es im Spiel auch einen Mann mit Maschinengewehr-Arm und eine sprechende Mischung aus Löwe und Katze.

Und dennoch: „Als wir Remake entwickelten, gab es daher einige Diskussionen darüber, ob wir Cloud eine realistischere Version des Panzerschwerts geben sollten“, fährt Hamaguchi fort. „Aber es war einfach zu ikonisch, und wenn wir es zu einem normalen alten Schwert gemacht hätten, hätten die Fans das nicht akzeptiert.“

Jetzt lieben es alle

„Letztendlich sind wir dem Original treu geblieben“, sagt Hamaguchi. „Eine ganz neue Generation von Menschen hat sich in das Schwert verliebt, daher denke ich, dass es die richtige Entscheidung war.“ Und mal ehrlich: Was wäre Cloud ohne sein Markenzeichen?

Als Mako-gebadeter Super-Soldier kann er das natürlich sehr wohl herumschwingen, wie er will. Und so wird er es bald auch auf Xbox und Switch 2 tun, wo Final Fantasy VII Remake Intergrade am 22. Januar erscheint. Für Nintendo Switch 2 gibt es auch eine „physische“ Veröffentlichung – eine Game Key Card. Eine limitierte Auflage* bietet ein Boosterpack zu Magic the Gathering inklusive. Jeder Play-Booster enthält 15 zufällig ausgewählte Karten.

via GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO