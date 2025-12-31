Fans hoffen mehr denn je: Tenchu-Entwickler wollen „Klassiker“ wiederbeleben

Die japanische Website Famitsu hat ihre Interviews mit bekannten japanischen Entwicklern zum Jahresende veröffentlicht. In diesen kurzen Interviews sprechen die Schöpfer traditionell über ihre Ziele für das neue Jahr. Oft genug deuten sie dabei neue Projekte an.

Mit dabei war auch Takuma Endo, Präsident und CEO von Acquire. Das japanische Studio kennen wir aus jüngster Vergangenheit vor allem als Co-Entwickler von Octopath Traveler II. Doch inzwischen ist Acquire schon über 30 Jahre alt und hat eine entsprechend reichhaltige Geschichte. Um die geht es jetzt.

„Es gibt einen aktuellen Trend, alte Titel neu aufzulegen, aber anstatt uns nur auf Neues zu konzentrieren, möchten wir auch den großartigen Spielen von Acquire aus der Vergangenheit neues Leben einhauchen. Unser Ziel ist es, diese Klassiker in einer ausgefeilteren und ansprechenderen Form wiederzubeleben“, so Endo.

Okay, nennen wir den Elefanten im Raum beim Namen: Tenchu. Tatsächlich ist ein Revival der Tenchu-Marke wahrscheinlicher denn je. Im letzten Jahr hatte sich Kadokawa Corporation nämlich Acquire einverleibt, das zuvor zu GungHo Online Entertainment gehörte.

Tenchu? Das war schon 2021 ein Thema.

Der Kauf von Acquire durch Kadokawa Corporation bedeutet nicht weniger, als dass die Tenchu-Marke und die Tenchu-Entwickler jetzt wieder unter einem Dach wohnen. Denn die Rechte an Tenchu liegen dem Vernehmen nach bei FromSoftware und der Souls-Entwickler ist ebenfalls eine Tochterfirma von Kadokawa Corporation.

Acquire-Präsident Takuma Endo sagte erst 2021, ein Aufleben der Tenchu-Reihe gestalte sich schwierig, aber er würde gern ein komplett neues Spiel entwickeln, wenn sich die Möglichkeit bieten würde. Nun. „Wir befinden uns derzeit in der Vorbereitungsphase, daher können wir noch nichts bekannt geben, aber ich gehe davon aus, dass wir Anfang des neuen Jahres einen neuen Titel vorstellen können“, so Endo.

Bildmaterial: Sekiro: Shadows Die Twice, Activision, FromSoftware