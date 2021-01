Tenchu: Acquire-Präsident über ein mögliches Aufleben der Serie

Die aktuelle Ausgabe der Famitsu bietet ein kleines Interview mit Takuma Endo, seines Zeichens Präsident von Entwickler Acquire. Dabei geht es auch um ein potenzielles Aufleben der beliebten Tenchu-Serie. Schon im August war bekannt geworden, dass sich Aquire (erneut) ein Trademark zu „Stealth Assassins“ gesichert hatte. Tenchu-Fans wurden da natürlich sofort hellhörig, denn es handelt sich um den Untertitel des ersten Spiels der Serie im Westen. Tenchu: Stealth Assassins erschien im Jahresverlauf 1998 weltweit für PlayStation und fand viele Anhänger.

Doch Takuma Endo muss die Hoffnungen der Fans da gleich ein wenig dämpfen. Wie er der Famitsu verrät, registrierte man dieses Trademark allein aus dem Grund, weil es abgelaufen war. Doch nicht nur die Fans, auch Takuma Endo selbst zeigt Interesse an einem Aufleben der Tenchu-Serie. Es gestalte sich schwierig, so Endo in der Famitsu. Doch sollte sich die Gelegenheit bieten, würde Endo gerne ein komplett neues Tenchu für PlayStation 5 entwickeln. Das „Stealth Assassins“-Trademark könnte dabei die Grundlage bieten, so Endo.

FromSoftware spielt auch eine Tenchu-Rolle

Denn „Tenchu“ würde das neue Tenchu wohl nicht heißen. Die Rechte an der IP liegen derzeit bei FromSoftware, ohne die Dark-Souls-Entwickler wäre ein Neuaufleben der Marke wohl nicht machbar. Aber vielleicht spielt FromSoftware auch mit? FromSoftware war selbst auch schon als Entwickler der Tenchu-Serie beteiligt und trat beim letzten Serienteil Tenchu: Shadow Assassins als Publisher in Japan auf.

Nicht wenige Fans fühlten sich schon bei Sekiro erheblich an die alte Tenchu-Serie erinnert. Nicht ohne Grund, denn dem Vernehmen nach zog es FromSoftware tatsächlich in Erwägung, dass Sekiro eigentlich ein neues Tenchu werden könne. Doch dann entschied man sich, dem neuen Spiel doch seinen ganz eigenen Aufkleber aufzudrücken.

Fans wollen ein neues Tenchu, Acquire will gerne ein neues Tenchu entwickeln und FromSoftware hat sogar schon ein Spiel entwickelt, das fast wie Tenchu geworden wäre. Was muss denn noch passieren?

via Gematsu, Bildmaterial: Sekiro: Shadows Die Twice, Activision, FromSoftware