Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Possessor(s).

Kiteretsu Soudan Dial (PS5, Switch) – 8/8/8/7 [31/40]

Possessor(s) (PS5) – 7/8/7/7 [29/40]

Dragon Ruins II (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

Ripple Island: Kyle and Cal’s Restaurant (Switch 2) – 7/6/5/8 [26/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Possessor(s), Devolver Digital, Heart Machine