Die am häufigsten durchgespielten Games 2025 – und ihr ahnt, wer die Statistik anführt

Das Jahr ist praktisch vorbei und damit ist genau der richtige Moment gekommen, um einmal ehrlich zurückzuschauen: Welche Spiele haben wir wirklich bis zum Abspann gespielt – und welche sind irgendwo auf dem Weg dorthin liegen geblieben?

Für einen spannenden Überblick sorgt wie jedes Jahr die Plattform HowLongToBeat, auf der Spieler ihre Fortschritte festhalten. Und wenig überraschend steht ein Titel ganz oben.

Die am häufigsten abgeschlossenen Spiele 2025

Ganz oben ist Clair Obscur: Expedition 33. Nachdem das Rollenspiel ohnehin schon so gut wie jede Preisverleihung dominiert hat, sicherte es sich nun auch den Titel als das am häufigsten abgeschlossene Spiel des Jahres. Rund 8.000 Nutzer haben auf HowLongToBeat eingetragen, dass sie das Spiel beendet haben, dazu kommen über 1.100 Spieler, die aktuell noch unterwegs sind.

Hinter Clair Obscur folgen weitere Schwergewichte des Jahres. Direkt dahinter landet Hollow Knight: Silksong, was angesichts seines knackigen Schwierigkeitsgrads durchaus bemerkenswert ist. Danach reihen sich unter anderem Donkey Kong Bananza, Doom: The Dark Ages und Dispatch ein. Auch Monster Hunter Wilds, Mario Kart World, Silent Hill f, South of Midnight und Hades 2 tauchen weit oben in der Statistik auf.

Natürlich gilt dabei immer: Diese Zahlen basieren auf SpielerInnen, die aktiv ihre Spielzeit und ihren Fortschritt erfassen. Das dürfte deshalb nicht besonders repräsentativ sein, weil diese SpielerInnen aus offensichtlichen Gründen wahrscheinlich dazu tendieren, Spiele unbedingt durchzuspielen. Aber auch diese SpielerInnen legen Spiele zur Seite.

Diese Spiele wurden 2025 am häufigsten abgebrochen

Interessant wird es nämlich auch beim Blick auf die andere Seite der Medaille. HowLongToBeat hat ebenfalls ausgewertet, welche Spiele 2025 besonders häufig abgebrochen wurden. Angeführt wird diese Liste von Persona 5: The Phantom X. Dahinter folgen Delta Force, Where Winds Meet und Hello Kitty Island Adventure. Auch Titel wie inZOi und Eternal Strands werden vergleichsweise oft zur Seite gelegt.

Aber auch das preisgekrönte und gefeierte Blue Prince ist in dieser „Negativ-Liste“ zu finden, ebenso wie das eigentlich ebenso beliebte Avowed und Atomfall. Wie sieht’s bei euch aus: Welche dieser Spiele habt ihr 2025 durchgespielt, und welche habt ihr irgendwann entnervt zur Seite gelegt?

via The Gamer, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive