Die am häufigsten durchgespielten Games 2025 – und ihr ahnt, wer die Statistik anführt

Das Jahr ist praktisch vorbei und damit ist genau der richtige Moment gekommen, um einmal ehrlich zurückzuschauen: Welche Spiele haben wir wirklich bis zum Abspann gespielt – und welche sind irgendwo auf dem Weg dorthin liegen geblieben?
Für einen spannenden Überblick sorgt wie jedes Jahr die Plattform HowLongToBeat, auf der Spieler ihre Fortschritte festhalten. Und wenig überraschend steht ein Titel ganz oben.
Die am häufigsten abgeschlossenen Spiele 2025
Ganz oben ist Clair Obscur: Expedition 33. Nachdem das Rollenspiel ohnehin schon so gut wie jede Preisverleihung dominiert hat, sicherte es sich nun auch den Titel als das am häufigsten abgeschlossene Spiel des Jahres. Rund 8.000 Nutzer haben auf HowLongToBeat eingetragen, dass sie das Spiel beendet haben, dazu kommen über 1.100 Spieler, die aktuell noch unterwegs sind.
Hinter Clair Obscur folgen weitere Schwergewichte des Jahres. Direkt dahinter landet Hollow Knight: Silksong, was angesichts seines knackigen Schwierigkeitsgrads durchaus bemerkenswert ist. Danach reihen sich unter anderem Donkey Kong Bananza, Doom: The Dark Ages und Dispatch ein. Auch Monster Hunter Wilds, Mario Kart World, Silent Hill f, South of Midnight und Hades 2 tauchen weit oben in der Statistik auf.
Natürlich gilt dabei immer: Diese Zahlen basieren auf SpielerInnen, die aktiv ihre Spielzeit und ihren Fortschritt erfassen. Das dürfte deshalb nicht besonders repräsentativ sein, weil diese SpielerInnen aus offensichtlichen Gründen wahrscheinlich dazu tendieren, Spiele unbedingt durchzuspielen. Aber auch diese SpielerInnen legen Spiele zur Seite.
Diese Spiele wurden 2025 am häufigsten abgebrochen
Interessant wird es nämlich auch beim Blick auf die andere Seite der Medaille. HowLongToBeat hat ebenfalls ausgewertet, welche Spiele 2025 besonders häufig abgebrochen wurden. Angeführt wird diese Liste von Persona 5: The Phantom X. Dahinter folgen Delta Force, Where Winds Meet und Hello Kitty Island Adventure. Auch Titel wie inZOi und Eternal Strands werden vergleichsweise oft zur Seite gelegt.
Aber auch das preisgekrönte und gefeierte Blue Prince ist in dieser „Negativ-Liste“ zu finden, ebenso wie das eigentlich ebenso beliebte Avowed und Atomfall. Wie sieht’s bei euch aus: Welche dieser Spiele habt ihr 2025 durchgespielt, und welche habt ihr irgendwann entnervt zur Seite gelegt?
Ich habe dieses Jahr tatsächlich gar kein Spiel abgebrochen und auch nur 1-2 Mal das Bedürfnis nach "Abbruch" gehabt (allerdings auch nur bei Backlog-Titeln), insofern bin ich mit meinem Gaming-Jahr 2025 eigentlich ganz gut zufrieden
Ich frage mich gerade, was ich dieses Jahr überhaupt gespielt habe?!
Clair Obscure war ein Spiel, das ich gerne beendet hätte, aber abbrechen musste, weil es ab einem bestimmten Punkt unspielbar wurde.
Ich glaube, das Remaster von Tales of Graves war das einzige Spiel, das ich komplett durchgespielt habe.
Puyo Puyo Tetris 1
Puyo Puyo Tetris 2
Blade Runner
Atelier Ryza 1
Man who erased his Name
Fantasy Life i
Pirate Yakuza
Y’s X Nordics
Oblivion Remaster
Assassin’s Creed Revelations
SoS Friends of Mineral Town
Anno Mutationem
Puzzle Quest Immortal
Dragon Quest Builders 2
Trails in the Sky Remaster
Outer Worlds 2
Zumindest sind das die Titel die ich auf der PS5 beendet habe.
Dieses Jahr habe ich mit über 50 echt eine Menge Spiele geschafft durchzuspielen und dabei sind auch nicht wenige 50h+ Spiele gewesen. War jedenfalls ein ziemlich gutes Jahr was das abelangt.
Also technisch gesehen habe ich The Hundred Line hundertmal durchgespielt.
Gar keine üble Statistik in einem einzigen Jahr, oder?